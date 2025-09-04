"Подземное царство" с необычными артефактами: мужчина 30 лет копал лабиринт под домом

Житель Саутпорта (Великобритания) превратил свой сад в уникальное туристическое место. 76-летний Фрэнсис Проктор более 30 лет вручную создавал сеть подземных туннелей и гротов глубиной около 6 метров.

Сад и его подземные сооружения официально зарегистрированы в Национальной системе садов и регулярно принимают туристов. Об этом пишет Daily Star.

С первого взгляда дом мужчины кажется обычным, однако под ним скрывается целый лабиринт пещер с мостиками, каскадными водопадами и необычными артефактами со всего мира.

По словам Фрэнсиса, идея пришла к нему после посещения пещеры Блю-Джон в Дербишире. Был риск обрушения песчаных почв, но его супруга Барбара, математик и статистик, разработала расчеты, которые сделали проект возможным. Вместе они укрепили постройки и шаг за шагом создавали подземное пространство, которое сегодня поражает посетителей.

У входа установлена табличка с надписью "Сад Барбары" Фото: SWNS

Сегодня подземный комплекс стал не только достопримечательностью, но и памятником Барбаре, скончавшейся четыре года назад. У входа установлена табличка с надписью "Сад Барбары", а также мемориальный камень, освященный в ее честь.

Подземный комплекс стал не только достопримечательностью, но и памятником Барбаре Фото: SWNS

Фрэнсис признается, что изначально проект задумывался лишь как хобби.

"Мы не собирались строить это ради чьей-то пользы, просто занимались тем, что нравилось. Но все получилось только благодаря Барбаре", — сказал он.

