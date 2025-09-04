"Підземне царство" з незвичайними артефактами: чоловік 30 років копав лабіринт під будинком
Житель Саутпорта (Велика Британія) перетворив свій сад на унікальне туристичне місце. 76-річний Френсіс Проктор понад 30 років вручну створював мережу підземних тунелів і гротів глибиною близько 6 метрів.
Сад і його підземні споруди офіційно зареєстровані в Національній системі садів і регулярно приймають туристів. Про це пише Daily Star.
З першого погляду будинок чоловіка здається звичайним, проте під ним ховається цілий лабіринт печер із містками, каскадними водоспадами та незвичайними артефактами з усього світу.
За словами Френсіса, ідея прийшла до нього після відвідування печери Блю-Джон у Дербіширі. Був ризик обвалення піщаних ґрунтів, але його дружина Барбара, математик і статистик, розробила розрахунки, які зробили проєкт можливим. Разом вони зміцнили споруди і крок за кроком створювали підземний простір, який сьогодні вражає відвідувачів.
Сад і його підземні споруди офіційно зареєстровані в Національній системі садів і регулярно приймають туристів. Конструкція навіть потрапила в програму Amazing Spaces на Channel 4, де була високо оцінена ведучим Джорджем Кларком.
Сьогодні підземний комплекс став не тільки пам'яткою, а й пам'ятником Барбарі, яка померла чотири роки тому. Біля входу встановлено табличку з написом "Сад Барбари", а також меморіальний камінь, освячений на її честь.
Френсіс зізнається, що спочатку проєкт замислювався лише як хобі.
"Ми не збиралися будувати це заради чиєїсь користі, просто займалися тим, що подобалося. Але все вийшло тільки завдяки Барбарі", — сказав він.
