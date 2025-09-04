"Підземне царство" з незвичайними артефактами: чоловік 30 років копав лабіринт під будинком

Житель Саутпорта (Велика Британія) перетворив свій сад на унікальне туристичне місце. 76-річний Френсіс Проктор понад 30 років вручну створював мережу підземних тунелів і гротів глибиною близько 6 метрів.

Related video

Сад і його підземні споруди офіційно зареєстровані в Національній системі садів і регулярно приймають туристів. Про це пише Daily Star.

З першого погляду будинок чоловіка здається звичайним, проте під ним ховається цілий лабіринт печер із містками, каскадними водоспадами та незвичайними артефактами з усього світу.

За словами Френсіса, ідея прийшла до нього після відвідування печери Блю-Джон у Дербіширі. Був ризик обвалення піщаних ґрунтів, але його дружина Барбара, математик і статистик, розробила розрахунки, які зробили проєкт можливим. Разом вони зміцнили споруди і крок за кроком створювали підземний простір, який сьогодні вражає відвідувачів.

Біля входу встановлено табличку з написом "Сад Барбари" Фото: SWNS

Сад і його підземні споруди офіційно зареєстровані в Національній системі садів і регулярно приймають туристів. Конструкція навіть потрапила в програму Amazing Spaces на Channel 4, де була високо оцінена ведучим Джорджем Кларком.

Сьогодні підземний комплекс став не тільки пам'яткою, а й пам'ятником Барбарі, яка померла чотири роки тому. Біля входу встановлено табличку з написом "Сад Барбари", а також меморіальний камінь, освячений на її честь.

Підземний комплекс став не тільки визначною пам'яткою, а й пам'ятником Барбарі Фото: SWNS

Френсіс зізнається, що спочатку проєкт замислювався лише як хобі.

"Ми не збиралися будувати це заради чиєїсь користі, просто займалися тим, що подобалося. Але все вийшло тільки завдяки Барбарі", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що мандрівник показав, що можна купити за $1 у країні, яку назвали "найдешевшою". Американський тревел-блогер Дрю Бінскі відвідав 197 країн світу. Нещодавно чоловік поділився незвичайним досвідом подорожі до Узбекистану

Також стало відомо, що турист стрибнув у воду 263-річної пам'ятки Риму й одразу пошкодував про це. Черговий мандрівник вирішив випробувати удачу і порушив суворі правила біля знаменитого фонтану Треві.