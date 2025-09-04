Врачи клиники "подшутили" над пациентами: вскоре их настигла карма (фото, видео)

Группа медработников клиники Sansum в американском штате Калифорния сняла "веселый" ролик, где они посмеялись над пациентами в кабинетам неотложной помощи. Скандальное видео с TikTok обернулось бумерангом против шутников.

Related video

Пользователи сети и руководство центра в Санта-Барбаре были шокированы увиденным, и немедленно уволили ряд работников, сообщает KTLA.

Журналисты пишут, что в удаленном ныне аккаунте @angieuncut/TikTok (полную версию сохранили другие юзеры в своих профилях) заметно, как медики позировали рядом с пятнами телесных жидкостей, оставленных пациентами на бумажном покрытии смотровых столов.

Видео сопровождалось подписью "Угадай вещество" и рядом фотографий: на первой работники улыбаются, а сверху появляется текст: "Пациенты могут оставлять вам подарки?". Далее — медработница с улыбкой показывает большой палец, наклонившись над небольшим пятном на столе с подписью: "Да!".

Еще один кадр демонстрирует работницу, которая наклоняется над большим пятном, высунув язык с подписью: "Все формы и размеры". На последней фотографии видно группу работников, которая собралась вокруг еще одного смотрового стола с пятном и подписью: "Не забудьте оставить своим медработникам сладкие подарки, как эти!".

Офис клиники, где произошло это событие Фото: Google Maps

Журналисты указывают, что сеть Sutter Health, один из крупнейших неприбыльных медицинских операторов Северной Калифорнии, которая сотрудничает с клиникой Sansum, заявила, что возмущена поведением работников.

"Мы серьезно обеспокоены неуважительным сообщением в соцсетях, сделанным на личном аккаунте бывшего сотрудника. Мы проводим полное расследование в соответствии с нашими политиками", — заявил представитель Sutter Health.

Впоследствии стало известно, что руководство клиники Sansum уволило всех причастных к ролику. Кроме того, оказалось, что кадры обнародовал один из бывших работников компании, уволенного два месяца назад.

"Доверие пациентов и уважение к их достоинству — наш наивысший приоритет. Любое поведение, которое нарушает эти стандарты, неприемлемо", — говорится в заметке.

Реакция соцсетей

В комментариях на разных платформах, юзеры с гневом требовали наказать "весельчаков" за наглость и безответственное отношение. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Я сама здесь когда-то работала. Я просто шокирована увиденным, и не знаю, что сказать. Это — чистое кощунство, и надеюсь, их накажут";

"Эти медики еще пожалеют, что опубликовали такой ролик";

"Я водила туда своих детей на осмотр. Просто потеряла дар речи от увиденного";

"Это — свиньи, а не врачи. Надеюсь, их посадят за решетку или лишат лицензий за такое";

"Уроды, просто уроды. Вам смешно? Когда вы будете тоже больны и будете нуждаться в помощи, тогда увидим";

"Карма догнала падлюков. Надеюсь, теперь их закроют надолго или выгонят из профессии навсегда".

Ранее Фокус рассказывал, как в Ровно врачей уволили из-за вечеринки. Видео с развлечениями врачей в онкологическом отделении больницы вызвало скандал, в результате чего глава Ровенского областного противоопухолевого центра Григорий Максимьяк написал заявление на увольнение

Впоследствии стало известно, как врача отстранили от работы из-за непристойного поведения. Врач Дэвид Диффайн из Арканзаса (США) попал в скандал после того, как в сеть слили шокирующие видео с камер наблюдения, установленных в его кабинете.