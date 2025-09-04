Лікарі клініки "пожартували" над пацієнтами: незабаром їх наздогнала карма (фото, відео)

Група медпрацівників клініки Sansum у американському штаті Каліфорнія зняла "веселий" ролик, де вони поглузували над пацієнтами у кабінетам невідкладної допомоги. Скандальне відео з TikTok обернулася бумерангом проти жартівників.

Користувачі мережі та керівництво центру в Санта-Барбарі були шоковані побаченим, і негайно звільнили низку працівників, повідомляє KTLA.

Журналісти пишуть, що у видаленому нині акаунті @angieuncut/TikTok (повну версію зберегли інші юзери в своїх профілях) помітно, як медики позували поруч із плямами тілесних рідин, залишених пацієнтами на паперовому покритті оглядових столів.

Відео супроводжувалося підписом "Вгадай речовину" та низкою фотографій: на першій працівники усміхаються, а зверху з’являється текст: "Пацієнти можуть залишати вам подарунки?". Далі — медпрацівниця з усмішкою показує великий палець, нахилившись над невеликою плямою на столі з підписом: "Так!".

Ще один кадр демонструє працівницю, яка нахиляється над великою плямою, висолопивши язика з підписом: "Усі форми та розміри". На останній світлині видно групу працівників, яка зібралася навколо ще одного оглядового столу з плямою та підписом: "Не забудьте залишити своїм медпрацівникам солодкі подарунки, як оці!".

Журналісти вказують, що мережа Sutter Health, один із найбільших неприбуткових медичних операторів Північної Каліфорнії, яка співпрацює з клінікою Sansum, заявила, що обурена поведінкою працівників.

"Ми серйозно занепокоєні неповажним дописом у соцмережах, зробленим на особистому акаунті колишнього працівника. Ми проводимо повне розслідування згідно з нашими політиками", — заявив представник Sutter Health.

Згодом стало відомо, що керівництво клініки Sansum звільнило усіх причетних до ролика. Крім того, виявилося, що кадри оприлюднив один з колишніх робітників компанії, звільненого два місяці тому.

"Довіра пацієнтів і повага до їхньої гідності — наш найвищий пріоритет. Будь-яка поведінка, яка порушує ці стандарти, є неприйнятною", — йдеться в дописі.

У коментарях на різних платформах, юзери з гнівом вимагали покарати "веселунів" за нахабство та безвідповідальне ставлення. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я сама тут колись працювала. Я просто шокована побаченим, і не знаю, що сказати. Це — чисте блюзнірство, і сподіваюся, їх покарають";

"Ці медики ще пошкодують, що опублікували такий ролик";

"Я водила туди своїх дітей на огляд. Просто втратила дар мови від побаченого";

"Це — свині, а не лікарі. Маю надію, їх посадять за ґрати чи позбавлять ліцензій за таке";

"Виродки, просто виродки. Вам смішно? Коли ви будете теж хворі та потребуватимете допомоги, тоді побачимо";

"Карма догнала падлюк. Сподіваюся, тепер їх закриють надовго чи виженуть з професії назавжди".

Раніше Фокус розповідав, як у Рівному лікарів звільнили через вечірку. Відео з розвагами лікарів в онкологічному відділенні лікарні викликало скандал, у результаті чого очільник Рівненського обласного протипухлинного центра Григорій Максим'як написав заяву на звільнення

Згодом стало відомо, як лікаря відсторонили від роботи через непристойну поведінку. Лікар Девід Діффайн з Арканзасу (США) потрапив у скандал після того, як у мережу злили шокувальні відео з камер спостереження, встановлених у його кабінеті.