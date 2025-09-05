Мама сказала дочери, что их не будет на свадьбе Тейлор Свифт: реакция ребенка завирусилась (видео)

Американка Эбби Томасон ехала в машине со своими двумя дочерьми, когда старшая из них поинтересовалась, будут ли они на свадьбе звезды. Далее женщина ответила ребенку репликой, которая поразила ребенка и стала вирусной в сети.

Мать двоих детей сообщила, что скорее всего, они не в списке приглашенных на событие, а сам момент зафиксировала на ролике в Instagram.

Ролик с этим эпизодом разговора стал вирусным — набрал более 6,4 млн просмотров. Когда 6-летняя фанатка исполнительницы поинтересовались, то ее мама ответила, что не уверена, что их пригласят. Впоследствии женщина добавила, что точно знает, что "нас не пригласят".

Затем госпожа Томасон спросила старшую дочь, почему она считает, что их пригласят без приглашения. Девочка ответила: "Потому что они нас не знают", а потом спросила, получил ли приглашение кто-то из других членов семьи приглашение.

"Нет, никто из наших не знает их", — ответила женщина, на что 6-летняя девочка воскликнула: "Да все знают Тейлор Свифт!".

На что мама сказала ребенку: "Да, но Тейлор Свифт не знает всех остальных, понимаешь? У нас такое ощущение, будто мы ее знаем".

Позже госпожа Томасон призналась Newsweek, что не ожидала в тот день объяснять детям понятие парасоциальных отношений.

"Разговор сам пошел по этому пути, так что мы его просто прожили. Это сложная концепция для 6-летнего ребенка, и я подумала: честно говоря, многие могли бы тоже извлечь пользу из этого разговора", — сказала американка.

Относительно того, почему она решила выложить ролик — который "точно не вписывается" в ее "обычный контент" — Томасон объяснила, что хотела разделить общий энтузиазм вокруг помолвки поп-звезды и звезды НФЛ.

"Это был особенный день, поэтому я решила тоже отпраздновать вместе со всеми, кто радовался. Плюс я просто обожаю этот разговор и рада, что буду иметь его сохраненным навсегда", — добавила мама двух дочерей.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, пользователи по-разному отреагировали на увиденный вирусный момент. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Борьба с парасоциальными отношениями — одно осознание за раз";

"Знаете что? Думаю, многим взрослым тоже нужно было бы услышать этот разговор";

"У меня был такой же разговор со своей 27-летней дочерью";

"Вот тот момент проверки на реальность, который мне был нужен".

Ранее Фокус сообщал, как блогерша разошлась с парнем из-за его реакции на певицу. Девушка считает, что ее муж, зная о преданной любви своей жены к Тейлор Свифт, оскорбил не только певицу, но и свою половинку.

Впоследствии стало известно, что Свифт официально объявила о своей помолвке. Ее избранником стал 35-летний игрок команды в американский футбол Kansas City Chiefs Трэвис Келси.