Мама сказала дочці, що їх не буде на весіллі Тейлор Свіфт: реакція дитини завірусилася (відео)

Американка Еббі Томасон їхала в машині зі своїми двома доньками, коли старша з них поцікавилася, чи будуть вони на весіллі зірки. Далі жінка відповіла дитині реплікою, яка вразила дитину та стала вірусною в мережі.

Мати двох дітей повідомила, що швидше за все, вони не у списку запрошених на подію, а сам момент зафіксувала на ролику в Instagram.

Ролик з цим епізодом розмови став вірусним — набрав понад 6,4 млн переглядів. Коли 6-річна фанатка виконавиці поцікавилися, то її мама відповіла, що не впевнена, що їх запросять. Згодом жінка додала, що точно знає, що "нас не запросять".

Потім пані Томасон спитала старшу доньку, чому вона вважає, що їх запросять без запрошення. Дівчинка відповіла: "Бо вони нас не знають", а потім запитала, чи отримав запрошення хтось з інших членів родини запрошення.

"Ні, ніхто з наших не знає їх", — відповіла жінка, на що 6-річна дівчина вигукнула: "Та всі знають Тейлор Свіфт!".

На що мама сказала дитині: "Так, але Тейлор Свіфт не знає всіх інших, розумієш? У нас таке відчуття, ніби ми її знаємо".

Пізніше пані Томасон зізналася Newsweek, що не очікувала того дня пояснювати дітям поняття парасоціальних стосунків.

"Розмова сама пішла цим шляхом, тож ми її просто прожили. Це складна концепція для 6-річної дитини, і я подумала: чесно кажучи, багато хто міг би теж отримати користь із цієї розмови", — сказала американка.

Щодо того, чому вона вирішила викласти ролик — який "точно не вписується" в її "звичайний контент" — Томасон пояснила, що хотіла розділити загальний ентузіазм навколо заручин попзірки та зірки НФЛ.

"Це був особливий день, тож я вирішила теж відсвяткувати разом з усіма, хто радів. Плюс я просто обожнюю цю розмову й рада, що матиму її збереженою назавжди", — додала мама двох доньок.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, користувачі по-різному відреагували на побачений вірусний момент. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Боротьба з парасоціальними стосунками — одне усвідомлення за раз";

"Знаєте що? Думаю, багатьом дорослим теж потрібно було б почути цю розмову";

"Я мав таку саму розмову зі своєю 27-річною донькою";

"Оце той момент перевірки на реальність, який мені був потрібен".

Згодом стало відомо, що Свіфт офіційно оголосила про свої заручини. Її обранцем став 35-річний гравець команди в американський футбол Kansas City Chiefs Тревіс Келсі.