Феноменальная способность: 17-летняя девочка может "путешествовать во времени" (фото)

Исследователи Парижского института мозга (ICM) показали, что 17-летняя француженка с инициалами T.L. с гипертимезией способна молниеносно "перемещаться" по собственному прошлому и предельно подробно видеть воспоминания. С такой же детализацией она конструирует картины будущего.

С такой же детализацией девочка конструирует также картины будущего. По мнению исследователей, это подтверждает, что механизмы мысленного "путешествия во времени" в прошлое и будущее во многом общие. Об этом пишет Upworthy.

В исследовании описана девушка с инициалами T.L., которая не просто отлично помнит события своей жизни, а сортирует их в воображении, словно в доме с разными комнатами.

В "белой комнате" у нее аккуратно разложены воспоминания по датам, как страницы дневника. Самые тяжелые моменты она складывает в отдельный "сундук". Чтобы справляться с эмоциями, у нее есть специальные места: "комната льда", где можно остыть, когда злость становится слишком сильной, и "комната проблем", где она спокойно думает о трудностях.

Такой "дом памяти" помогает ей быстро находить нужные факты и снова переживать связанные с ними эмоции и ощущения.

Когда T.L. попросили вообразить будущие события, ее описание оказалось невероятно детальным. Она указывала точное время, место и мельчайшие детали намного подробнее, чем это делают обычные люди.

Ученые считают, что это подтверждает идею, что мозг использует схожие механизмы, когда мы вспоминаем прошлое и когда представляем будущее. В обоих случаях решающую роль играют сенсорные детали — запахи, звуки, зрительные образы, ощущения. Именно они "склеивают" воспоминания и воображаемые картины.

Гипертимезия (Highly Superior Autobiographical Memory) — способность чрезвычайно точно и детально вспоминать личные события. С момента научного описания в 2006 году документировано менее 30 случаев по миру, что делает состояние исключительно редким.

"Путешественники во времени"

Ученые сравнивают людей с гипертимезией с "путешественниками во времени". Они могут легко вернуться в прошлое и так же ярко представить будущее. Но если воспоминания связаны с болью, переживать их снова бывает очень тяжело и это может вызывать стресс.

Исследователи подчеркивают, что пока такие наблюдения сделаны лишь на основе отдельных случаев. Впереди еще много работы и нужно понять, как с возрастом меняется такая память, можно ли научиться контролировать поток воспоминаний и какие именно процессы в мозге позволяют "перемещаться" во времени так детально.

