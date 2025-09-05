Феноменальна здатність: 17-річна дівчинка може "подорожувати в часі" (фото)

Дослідники Паризького інституту мозку (ICM) показали, що 17-річна француженка з ініціалами T.L. з гіпертимізією здатна блискавично "переміщатися" власним минулим і гранично детально бачити спогади. З такою ж деталізацією вона конструює картини майбутнього.

Related video

З такою ж деталізацією дівчинка конструює також картини майбутнього. На думку дослідників, це підтверджує, що механізми уявної "подорожі в часі" в минуле і майбутнє багато в чому спільні. Про це пише Upworthy.

У дослідженні описано дівчину з ініціалами T.L., яка не просто чудово пам'ятає події свого життя, а сортує їх в уяві, немов у будинку з різними кімнатами.

У "білій кімнаті" в неї акуратно розкладені спогади за датами, як сторінки щоденника. Найважчі моменти вона складає в окрему "скриню". Щоб справлятися з емоціями, у неї є спеціальні місця: "кімната льоду", де можна охолонути, коли злість стає занадто сильною, і "кімната проблем", де вона спокійно думає про труднощі.

Такий "дім пам'яті" допомагає їй швидко знаходити потрібні факти і знову переживати пов'язані з ними емоції та відчуття.

Щоб справлятися з емоціями дівчина використовує "будинок пам'яті" Фото: Paris Brain Institute

Коли T.L. попросили уявити майбутні події, її опис виявився неймовірно детальним. Вона вказувала точний час, місце і найдрібніші деталі набагато докладніше, ніж це роблять звичайні люди.

Учені вважають, що це підтверджує ідею, що мозок використовує схожі механізми, коли ми згадуємо минуле і коли уявляємо майбутнє. В обох випадках вирішальну роль відіграють сенсорні деталі — запахи, звуки, зорові образи, відчуття. Саме вони "склеюють" спогади й уявні картини.

Гіпертимезія (Highly Superior Autobiographical Memory) — здатність надзвичайно точно і детально згадувати особисті події. З моменту наукового опису 2006 року задокументовано менш ніж 30 випадків по світу, що робить стан винятково рідкісним.

"Мандрівники в часі"

Учені порівнюють людей із гіпертимезією з "мандрівниками в часі". Вони можуть легко повернутися в минуле і так само яскраво уявити майбутнє. Але якщо спогади пов'язані з болем, переживати їх знову буває дуже важко і це може спричиняти стрес.

Дослідники підкреслюють, що поки що такі спостереження зроблені лише на основі окремих випадків. Попереду ще багато роботи й потрібно зрозуміти, як з віком змінюється така пам'ять, чи можна навчитися контролювати потік спогадів і які саме процеси в мозку дають змогу "переміщатися" в часі так детально.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівник у часі" спантеличив людей страшно точними прогнозами. Старий твіт засновника новинного сайту Дрю Кертіса раптово став вірусним, адже зроблені ним прогнози щодо 2020 року виявилися лячно вірними.

Також стало відомо, що турист випадково зняв перші секунди однієї з найбільших катастроф в історії. У ролику, знятому під час відпустки, видно, як вода починає дивно відступати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.