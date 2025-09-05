Заброшенный дом в британской глубинке: исследователь раскрыл печальную правду (видео)

Британский исследователь Адам Марк наткнулся на заброшенный дом в Уэльсе, за которым скрывается печальная история. Мужчина исследовал дом и смог понять, что стало причиной оставления двора его хозяевами много лет назад.

Related video

Адам убежден, что трагическая история этого дома связана с семейной парой, которая жила здесь годы, как видно из опубликованного ролика в TikTok.

Сам дом располагался на холмах в одной местности в Уэльсе. Когда он оказался здесь, то нашел одинокий дом посреди дикой природы и решил распутать его историю, основываясь на собственных исследованиях.

По его словам, здесь жила пара мистер и миссис Дэвис. Хозяин был фермером и воином на войне, его жена работала медсестрой. Они вели простую жизнь здесь много лет, пока жена не ушла из жизни, оставив старого ветерана в одиночестве.

"После этого он жил одиноко и изолированно. Дети наведывались, но для мистера Дэвиса это уже никогда не было тем самым. Однажды зимой он заболел и слег. Оставшись один, той ночью он закрыл глаза и отошел из этого мира — надеюсь, воссоединившись со своей любимой в вечности", — написал господин Марк.

Исследователь показывает помещение, где есть множество личных вещей, которые говорят о жизни его жителей. Возле одного из кресел — пара обуви, но никто не знает, когда ее в последний раз надевали. Воспоминаний множество, и все они пропитаны грустью — это и создает печальную атмосферу дома.

Несмотря на руины, мебель все еще стоит, фотоснимки до сих пор висят на стенах. Черно-белые свадебные и семейные портреты разбросаны по комнатам. Два пустых кресла рядом, где когда-то, возможно, сидела пара. На столе стоит неиспользованный чайник, а шкаф до сих пор полон вещей.

Сам автор ролика не может подтвердить достоверность истории. Он отмечает, что это — его версия, выстроенная из фрагментов истории, когда наткнулся на этот дом.

Реакция соцсетей

Видео вызвало волну откликов у зрителей. Они отметили печальную судьбу дома и историю супругов, которая вызвала эмпатию у юзеров. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Ты переносишь нас в этот опыт. Очень благодарен. Работа, которую ты делаешь, — это другой уровень. Спасибо";

"Представьте, если бы были деньги и ресурсы восстановить такой дом. Очень жаль. Таких домов много, но тогда охотникам за привидениями работы бы поубавилось";

"Прекрасный дом. Валлийские всегда мои любимые";

"Так красиво, но так грустно".

Ранее Фокус сообщал, как выглядит заброшенный суперотель после закрытия. Отель The Reading Lake был люксовым местом для отдыха, пока одна трагедия не привела к концу его истории.

Впоследствии стало известно, что осталось от заброшенного имения за миллионы. Блогер @Shell_ExploresUK попала в заброшенный особняк, который принадлежал очень богатым людям и был оставлен по неизвестным причинам.