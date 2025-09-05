Покинутий будинок у британській глибинці: дослідник розкрив сумну правду (відео)

Британський дослідник Адам Марк натрапив на покинутий будинок у Вельсі, за яким ховається сумна історія. Чоловік дослідив дім і зміг зрозуміти, що стало причиною полишення обійстя його господарями багато років тому.

Адам переконаний, що трагічна історія цього будинку пов'язана з сімейною парою, яка жила тут роки, як видно опублікованому ролику в TikTok.

Сам будинок розташовувався на пагорбах в одній місцевості у Вельсі. Коли він опинився тут, то знайшов самотню оселю посеред дикої природи й вирішив розплутати її історію, ґрунтуючись на власних дослідженнях.

За його словами, тут мешкала пара містер та місіс Девіс. Господар був фермером і воїном на війні, його дружина працювала медсестрою. Вони вели просте життя тут багато років, доки дружина не пішла з життя, залишивши старого ветерана на самоті.

"Після цього він жив самотньо та ізольовано. Діти навідувалися, але для містера Девіса це вже ніколи не було тим самим. Однієї зими він захворів і зліг. Лишившись сам, тієї ночі він заплющив очі й відійшов із цього світу — сподіваюся, возз’єднавшись зі своєю коханою у вічності", — написав пан Марк.

Дослідник показує помешкання, де є безліч особистих речей, які промовляють про життя його мешканців. Біля одного з крісел — пара взуття, але ніхто не знає, коли його востаннє вдягали. Спогадів безліч, і всі вони просякнуті сумом — це й створює сумну атмосферу дому.

Попри руїни, меблі все ще стоять, фотознімки досі висять на стінах. Чорно-білі весільні та сімейні портрети розкидані кімнатами. Два порожні крісла поруч, де колись, можливо, сиділа пара. На столі стоїть невикористаний чайник, а шафа й досі повна речей.

Сам автор ролика не може підтвердити достовірність історії. Він зазнає, що це — його версія, вибудувана із фрагментів історії, коли натрапив на цю оселю.

Реакція соцмереж

Відео викликало хвилю відгуків у глядачів. Вони відзначили сумну долю будинку та історію подружжя, яка викликала емпатію в юзерів. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Ти переносиш нас у цей досвід. Дуже вдячний. Робота, яку ти робиш, — це інший рівень. Дякую";

"Уявіть, якби були гроші та ресурси відновити такий будинок. Дуже шкода. Таких осель багато, але тоді мисливцям за привидами роботи б поменшало";

"Прекрасний дім. Валлійські завжди мої улюблені";

"Так гарно, але так сумно".

