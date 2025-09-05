Модный бренд превращает женское нижнее белье в дорогие аксессуары для волос (фото)

Японский модный бренд JennyFax привлек много внимания своей новейшей коллекцией аксессуаров для волос, состоящей из женского белья и с приклеенной к нему заколкой для волос.

Основательница бренда Джен Фан всегда была известна своими нонконформистскими дизайнерскими решениями. Об этом пишет Oddity Central.

Большинство людей носят нижнее белье на голове только в шутку или на спор, но нетрадиционный модный бренд JennyFax готов переписать правила. По мнению дизайнеров ношение трусов в волосах скоро станет модным трендом. Японский бренд использовал нижнее женское белье и приклеил к нему металлическую заколку и создал оригинальный аксессуар, который, несомненно, привлекает внимание. Новая заколка, метко названная "бантиком из трусиков", представлена ​​в трех цветах: черном, розовом и синем, и стоит целых 17 600 иен (4900 гривен).

Новая заколка, метко названная "бантиком из трусиков", представлена ​​в трех цветах: черном, розовом и синем Фото: Oddity Central

Основательница бренда Джен Фан всегда была известна своими нонконформистскими дизайнерскими решениями, и бант на трусиках определенно соответствует тону бренда.

Фотографии спорного аксессуара недавно стали вирусными в китайских социальных сетях, вызвав бурные онлайн-дебаты о творческой свободе модных брендов.

Издание отмечает, что JennyFax является не первой компанией, которая выходит за рамки привычного дизайна. Balenciaga регулярно вызывает споры своими нестандартными, порой шокирующими творениями, как и другие менее известные бренды, такие как ZNWR или Felissimo.

