Модний бренд перетворює жіночу спідню білизну на дорогі аксесуари для волосся (фото)

Японський модний бренд JennyFax привернув багато уваги своєю новітньою колекцією аксесуарів для волосся, що складається з жіночої білизни й з приклеєною до неї шпилькою для волосся.

Засновниця бренду Джен Фан завжди була відома своїми нонконформістськими дизайнерськими рішеннями. Про це пише Oddity Central.

Більшість людей носять спідню білизну на голові тільки жартома або на спір, але нетрадиційний модний бренд JennyFax готовий переписати правила. На думку дизайнерів носіння трусів у волоссі скоро стане модним трендом. Японський бренд використав спідню жіночу білизну і приклеїв до неї металеву шпильку і створив оригінальний аксесуар, який, безсумнівно, привертає увагу. Нова шпилька, влучно названа "бантиком з трусиків", представлена в трьох кольорах: чорному, рожевому і синьому, і коштує цілих 17 600 єн (4900 гривень).

Нова шпилька, влучно названа "бантиком із трусиків", представлена в трьох кольорах: чорному, рожевому і синьому. Фото: Oddity Central

Засновниця бренду Джен Фан завжди була відома своїми нонконформістськими дизайнерськими рішеннями, і бант на трусиках безумовно відповідає тону бренду.

Фотографії спірного аксесуара нещодавно стали вірусними в китайських соціальних мережах, спричинивши бурхливі онлайн-дебати про творчу свободу модних брендів.

Видання зазначає, що JennyFax є не першою компанією, яка виходить за рамки звичного дизайну. Balenciaga регулярно викликає суперечки своїми нестандартними, часом шокуючими творіннями, як і інші менш відомі бренди, як-от ZNWR або Felissimo.

