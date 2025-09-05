Женщина снимала собаку на лодке и не поверила глазам, что произошло дальше (видео)

Британская блогерша Раван отдыхала на испанской Ибице, когда увидела неожиданное — собака внезапно выпрыгнула с яхты и начала плавать в море. Затем четвероногий начал плыть к берегу, чем вызвал у автора ролика и в сети беспокойство этой ситуацией.

Британка говорит, что она, как и другие свидетели, боялись за собаку, которая осмелилась переплыть огромное расстояние, как это видно на опубликованном ролике в Tiktok.

Видео быстро стало вирусным: в TikTok оно набрало более 1,8 миллиона просмотров и сотни комментариев. На кадрах заметно, что собака сама плыла в бурном море к берегу после того, как прыгнула с лодки.

Инцидент произошел в конце августа, когда Раван снимала все на телефон. Она рассказала Newsweek, что сначала подумала, что станет свидетелем милых кадров игры собаки в воде, но ситуация быстро превратилась в драматическую.

"Он долго готовился, а потом прыгнул в море. Я видела, как лодка двинулась дальше, и первое, что пришло в голову: как эта собака доберется до суши? Честно говоря, я испугалась за него", — рассказала девушка.

К счастью, после нескольких минут напряженного заплыва пес все же добрался до скал, где его встречал мужчина с поводком и еще одной собакой.

Что говорят в сети

Кадры вызвали бурную реакцию пользователей. Одни восхищаются отвагой животного, другие обвиняют хозяев в безответственности.

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Я чуть не плакал, глядя на это", — пишет один из пользователей.

"Похоже, собаку тренируют, хозяин даже показывал ей направление. Хочу верить, что так и есть", — комментирует другой.

"Почему так делать? Это выглядело жестоко, даже если пес умеет плавать", — возмущается еще один зритель.

