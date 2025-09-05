Жінка знімала собаку на човні та не повірила очам, що сталося далі (відео)

Британська блогерка Раван відпочивала на іспанській Ібіці, коли побачила неочікуване — собака раптово вистрибнув з яхти та почав плавати у морі. Потім чотирилапий почав плисти до берега, чим викликав у авторки ролика та в мережі занепокоєння цією ситуацією.

Британка говорить, що вона, як і другі свідки, боялися за собаку, який наважився переплисти величезну відстань, як це видно на опублікованому ролику в Tiktok.

Відео швидко стало вірусним: у TikTok воно набрало понад 1,8 мільйона переглядів і сотні коментарів. На кадрах помітно, що собака сам плив у бурхливому морі до берега після того, як стрибнув з човна.

Інцидент стався наприкінці серпня, коли Раван знімала все на телефон. Вона розповіла Newsweek, що спершу подумала, що стане свідком милих кадрів гри собаки у воді, та ситуація швидко перетворилася на драматичну.

"Він довго готувався, а потім стрибнув у море. Я бачила, як човен рушив далі, і перше, що спало на думку: як цей собака дістанеться суші? Чесно кажучи, я злякалася за нього", — розповіла дівчина.

На щастя, після кількох хвилин напруженого запливу пес все ж дістався до скель, де його зустрічав чоловік із повідком та ще однією собакою.

Що кажуть у мережі

Кадри викликали бурхливу реакцію користувачів. Одні захоплюються відвагою тварини, інші звинувачують господарів у безвідповідальності.

Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Я ледь не плакав, дивлячись на це", — пише один із користувачів.

"Схоже, собаку тренують, господар навіть показував йому напрямок. Хочу вірити, що так і є", — коментує інший.

"Чому так робити? Це виглядало жорстоко, навіть якщо пес уміє плавати", — обурюється ще один глядач.

