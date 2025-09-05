Милейшая улыбка с высокогорья: фотограф показал редкие кадры тибетской лисы (видео)

Австралийский фотограф Питер Ян провел некоторое время в экспедиции в Тибете, где заметил одного необычного жителя здешних местностей. Оказалось, что это была тибетская лиса, которую нечасто удается запечатлеть на фото из-за ее осторожности и внимательности к незнакомому.

Короткий ролик общения с животным, а также ряд фотографий автор разместил в своем Instagram.

Видео с жителем Тибета стало вирусным — набрало почти 9 млн просмотров и почти 1 млн лайков. На кадрах можно заметить, что господин Ян довольно близко подходит к лисе и удачно делает очень ценные кадры.

Впоследствии животное начинает постепенно удаляться на безопасное расстояние, а также кружить вокруг мужчины. Однако австралийцу удается снять ряд довольно необычных фотографий этой жительницы высокогорья.

"Когда лиса, которую ты рисовал в 5-м классе, оживает перед тобой. Это — тибетская лиса, у которой самое смешное квадратное лицо и абсолютно равнодушный взгляд", — подписал свой пост господин Ян.

Сам фотограф убежден, что ему очень повезло. Мужчина говорит, что фотографии с таким животным являются очень редкими фотографиями.

Что известно о животном

Портал Animalia сообщает, что тибетские лисы имеют длину до 70 см и вес до 4-4,5 кг. Они живут в выкопанных логовах или норах под скалами, в щелях груд валунов на высоте не ниже 4500 метров.

В целом животные ведут довольно скрытный образ жизни, о котором мало что известно. Биологи неоднократно пытались провести наблюдения за жизнью этого вида, однако ценной информации пока не хватает.

"Эти животные охотятся попарно (самец и самка) и делят всю пойманную добычу со своим партнером. Они обладают тонким слухом, что позволяет издалека находить их любимую пищу — пищуху. Запах используется, чтобы ориентироваться на своей территории, но известно, что тибетские лисицы активно не защищают свой участок от других пар", — говорится в материале.

По данным биологов, сейчас вид находится в наименьшей угрозе исчезновения. Точно неизвестно, сколько живет в дикой природе этих животных, однако, по оценкам зоологов, это число точно превышает 37 тыс. взрослых особей.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео господина Яна, пользователи отметили невероятно граное выражение лица животного и его улыбку. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Мне одному нравятся лисы?";

"Выглядит как предок современных лисиц";

"Этот взгляд и улыбка... обожаю их";

"Кажется, лисы всегда выглядят милыми";

"И видите: она довольно осторожно относится к чужим, не подпускает ближе нужной дистанции".

