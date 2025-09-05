Наймиліша посмішка з високогір'я: фотограф показав рідкісні кадри тибетської лисиці (відео)

Австралійський фотограф Пітер Ян провів певний час в експедиції в Тибеті, де помітив одного незвичного мешканця тутешніх місцин. Виявилося, що це була тибетська лисиця, яку нечасто вдається впймати на фото через її обережність та уважність до незнайомого.

Related video

Короткий ролик спілкування з твариною, а також низку світлин автор розмістив у своєму Instagram.

Відео з мешканцем Тибету стало вірусним — набрало майже 9 млн переглядів та майже 1 млн вподобайок. На кадрах можна помітити, що пан Ян доволі близько підходить до лисиці та вдало робить дуже цінні кадри.

Згодом тварина починає поступово віддалятися на безпечну відстань, а також кружляти довкола чоловіка. Однак австралійцю вдається зняти низку доволі незвичних світлин цієї мешканки високогір'я.

"Коли лисиця, якого ти малював у 5-му класі, оживає перед тобою. Це — тибетська лисиця, в якої найсмішніше квадратне обличчя й абсолютно байдужий погляд", — підписав свій пост пан Ян.

Сам фотограф переконаний, що йому дуже пощастило. Чоловік каже, що світлини з такою твариною є дуже рідкісними світлинами.

Що відомо про тварину

Портал Animalia повідомляє, що тибетські лисиці мають довжину до 70 см та вагу до 4-4,5 кг. Вони живуть у викопаних лігвах або норах під скелями, в щілинах груд валунів на висоті не нижче 4500 метрів.

Загалом тварини ведуть досить потаємний спосіб життя, про який мало що відомо. Біологи неодноразово намагалися провести спостереження за життям цього виду, однак цінної інформації наразі бракує.

"Ці тварини полюють попарно (самець і самиця) і ділять всю спійману здобич зі своїм партнером. Вони мають тонкий слух, що дозволяє здалеку знаходити їх улюблену їжу — пискуху. Запах використовується, щоб орієнтуватися на своїй території, але відомо, що тибетські лисиці активно не захищають свою ділянку від інших пар", — йдеться у матеріалі.

За даними біологів, наразі вид перебуває у найменшій загрозі зникнення. Точно невідомо, скільки живе в дикій природі цих тварин, однак, за оцінками зоологів, це число точно перевищує 37 тис. дорослих особин.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео пана Яна, користувачі відзначили неймовірно граний вираз обличчя тварини та її посмішку. Найбільше юзерам були довподоби такі репліки:

"Мені одному подобаються лисиці?";

"Виглядає наче предок сучасних лисиць";

"Цей погляд і посмішка… обожнюю їх";

"Здається, лисиці завжди виглядають милими";

"І бачите: вона доволі обережно ставиться до чужих, не підпускає ближче потрібної дистанції".

Раніше Фокус розповідав, що на території заповідника живе модна лисиця. Виявилося, що тварина причетна до крадіжок як мінімум 32 пар взуття у туристів.

Згодом стало відомо, як випадково знята баталія сокола проти лисиці стала вірусною. Завдяки пруткості та гнучкості, чотирилапій вдалося обманути хижака та уникнути небажаних наслідків.