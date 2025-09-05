Энтони Хопкинс возвращается на большой экран: подробности необычной роли

Двукратный лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс исполнит главную роль в ленте "Визит к дедушке" — экранизации рассказа известного валлийского писателя Дилана Томаса. Режиссером выступит DJ Карузо, который недавно работал с актером над фильмом "Мария".

Related video

Как сообщает Deadline, производство начнется в марте 2026 года. Над международными продажами работает компания WestEnd Films, а переговоры о формате показа продолжаются на TIFF Market.

По сюжету фильм расскажет историю мальчика, которого родители отправляют провести лето с эксцентричным и харизматичным дедушкой на отдаленной ферме в Уэльсе. Вместо строгого воспитания и однообразных дней парня ждет мир фантазии, выдумки и приключений, где переплетаются воспоминания, магия и озорство.

Съемки будут проходить в самом Уэльсе. Продюсером выступит Хью Пеналт Джонс, а среди сопродюсеров — Ханна Лидер ("Ослепленная светом") и Амори Лидер ("Мэри"). Проект станет европейской копродукцией компаний Adler Entertainment и U-Media.

"Это мощная и очень красивая история, которая позволяет мне вернуться к моим валлийским корням, одновременно исследуя замечательное видение и прозу Дилана Томаса. Для меня большая честь снова сотрудничать с DJ, с которым меня связывает глубокая творческая связь", — отметил Энтони Хопкинс.

Режиссер DJ Карузо также поделился впечатлениями: "На ветреной съемочной площадке в Марокко мы с сэром Энтони завели разговор об Уэльсе, его культуре и блеске Дилана Томаса, который мог нарисовать целые миры только ритмом предложения. Тот момент зажег мой творческий огонь и вернул меня к фильму "Визит к дедушке", истории, которая засела во мне еще двадцать пять лет назад. Разделить это путешествие с сэром Энтони, перенести видение Дилана Томаса со страницы на экран — одна из самых больших честей моей режиссерской жизни. Фильм воспевает трансформационную связь и неизменную силу семьи".

Свою оценку дала и управляющий директор WestEnd Films Майя Амселлем: "Мы рады работать с DJ Caruso и Энтони Хопкинсом над этой замечательно нежной, забавной и глубоко человеческой историей, которая насыщена кинематографичностью и говорит об эмоциональной силе семьи. Это лирическое любовное письмо взрослению, которое зрители всех возрастов примут в свои сердца".

Энтони Хопкинса представляют агентства UTA и Goodman, Genow, а режиссера DJ Caruso — UTA и Media Talent Group.

Как сообщал Фокус, недавно Энтони Хопкинс потроллил Ким Кардашьян сценой из "Молчания ягнят".

Фокус также писал, что Энтони Хопкинс рассказал, как почти 50 лет назад победил зависимость.