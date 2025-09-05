Ентоні Гопкінс повертається на великий екран: подробиці незвичної ролі

Дворазовий лауреат премії "Оскар" Ентоні Гопкінс виконає головну роль у стрічці "Візит до дідуся" — екранізації оповідання відомого валлійського письменника Ділана Томаса. Режисером виступить DJ Карузо, який нещодавно працював з актором над фільмом "Марія".

Як повідомляє Deadline, виробництво розпочнеться у березні 2026 року. Над міжнародними продажами працює компанія WestEnd Films, а переговори щодо формату показу тривають на TIFF Market.

За сюжетом фільм розповість історію хлопчика, якого батьки відправляють провести літо з ексцентричним і харизматичним дідусем на віддаленій фермі в Уельсі. Замість суворого виховання та одноманітних днів на хлопця чекає світ фантазії, вигадки та пригод, де переплітаються спогади, магія і пустощі.

Зйомки проходитимуть у самому Уельсі. Продюсером виступить Х’ю Пеналт Джонс, а серед співпродюсерів — Ханна Лідер ("Засліплена світлом") та Аморі Лідер ("Мері"). Проєкт стане європейською копродукцією компаній Adler Entertainment та U-Media.

"Це потужна та надзвичайно красива історія, яка дозволяє мені повернутися до мого валлійського коріння, водночас досліджуючи чудове бачення та прозу Ділана Томаса. Для мене велика честь знову співпрацювати з DJ, з яким мене пов’язує глибокий творчий зв’язок", – зазначив Ентоні Гопкінс.

Режисер DJ Карузо також поділився враженнями: "На вітряному знімальному майданчику в Марокко ми з сером Ентоні завели розмову про Уельс, його культуру та блиск Ділана Томаса, який міг намалювати цілі світи лише ритмом речення. Той момент запалив мій творчий вогонь і повернув мене до фільму "Візит до дідуся", історії, яка засіла в мені ще двадцять п’ять років тому. Розділити цю подорож із сером Ентоні, перенести бачення Ділана Томаса зі сторінки на екран — одна з найбільших честей мого режисерського життя. Фільм оспівує трансформаційний зв’язок і незмінну силу сім’ї".

Свою оцінку дала й керуюча директорка WestEnd Films Майя Амселлем: "Ми раді працювати з DJ Caruso та Ентоні Гопкінсом над цією чудово ніжною, кумедною та глибоко людською історією, яка є насиченою кінематографічністю та говорить про емоційну силу сім’ї. Це ліричний любовний лист дорослішанню, який глядачі різного віку приймуть до своїх сердець".

Ентоні Гопкінса представляють агенції UTA та Goodman, Genow, а режисера DJ Caruso — UTA та Media Talent Group.

