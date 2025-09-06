"Маленький Волан-де-Морт": кот с необычной особенностью внешности покорил сеть (фото)

12-летний белый кот Смадж стал настоящей звездой интернета, поскольку пользователи не могут перестать восхищаться его поразительным сходством с персонажем серии книг и фильмов о Гарри Поттере — лордом Волан-де-Мортом. Все это из-за необычного вида его носа.

Related video

Нос у животного, а точнее его частичное отсутствие, напоминают особенность персонажа книг и фильмов, у которого также отсутствует нос. Однако пушистый Смадж не родился с такой особенностью, пишет издание Newsweek.

История его перевоплощения имеет трагический мотив. Все началось с того, что владелица животного, 24-летняя Энджел Николсон, заметила на носу Смаджа струп. Сначала женщина подумала, что это — следствие драки с другими котами, однако когда завела животное к ветеринару, выяснилось, что у кота серьезное заболевание. В ходе операции коту прижгли нос и тот навсегда изменил свой вид.

Коллаж Фокус | кот похож на лорда Волан-де-Морта

Коту Смаджу ветеринар диагностировал рак и рассказал владелице, что ему придется удалять нос. Однако в ходе вмешательства выяснилось, что болезнь не распространилась настолько, и лечение обошлось лишь прижиганием.

Несмотря на то, что Смадж сначала был расстроен и отказывался от игр, через некоторое время он вернулся к привычной жизни. Хотя с возрастом животное стало несколько ленивым и предпочитает отдых, темперамент кота нисколько не изменился, уверяет владелица.

Женщина не смогла удержаться с сравнением котика с лордом Волан-де-Мортом и выложила кадры в сеть. За несколько дней видеоролик в TikTok собрал более 127 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

Пользователи положительно отреагировали на особенность носа у животного, и оставляют преимущественно теплые комментарии, хоть и шуточные.

"Достаточно близко, добро пожаловать обратно, Волан-де-Морт", — написал один из пользователей.

Другой комментатор добавил, что котик "напоминает вампира".

Что может сигнализировать о том, что кот заболел

Иногда владельцы не замечают изменения во внешности или в поведении кошек. Однако даже незначительные, на первый взгляд, изменения могут сигнализировать о том, что у любимца возникли проблемы со здоровьем.

Ветеринары VetERinary Specialists of the Rockies отмечают, что о вероятных проблемах могут сигнализировать следующие вещи:

затрудненное дыхание;

изменения в пищевом поведении и аппетите;

резкие изменения веса;

изменения в активностях;

нарушение привычного режима сна;

изменения в уходе животного за собой — в частности в умывании;

изменения в поведении с владельцем и другими животными.

Напомним, в сентябре женщина поделилась кадрами в TikTok, как приобрела беговую дорожку для занятий дома: она не была готова к тому, что теперь делает ее кот.

В августе издание Newsweek рассказывало историю, как кот ушел из дома на некоторое время: когда он вернулся, поведение другого любимца удивило владельцев.