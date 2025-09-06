"Маленький Волдеморт": кіт з незвичною особливістю зовнішності підкорив мережу (фото)

12-річний білий кіт Смадж став справжньою зіркою інтернету, оскільки користувачі не можуть перестати захоплюватися його разючою схожістю з персонажем серії книг та фільмів про Гаррі Поттера — лордом Волдемортом. Все це через незвичайний вигляд його носа.

Ніс у тварини, а точніше його часткова відсутність, нагадують особливість персонажа книг та фільмів, у якого також відсутній ніс. Однак пухнастий Смадж не народився з такою особливістю, пише видання Newsweek.

Історія його перевтілення має трагічний мотив. Все почалося з того, що власниця тварини, 24-річна Енджел Ніколсон, помітила на носі Смаджа струп. Спершу жінка подумала, що це — наслідок бійки з іншими котами, однак коли завела тварину до ветеринара, з'ясувалося, що у кота серйозне захворювання. В ході операції коту припекли носа й той назавжди змінив свій вигляд.

Коту Смаджу ветеринар діагностував рак і розповів власниці, що йому доведеться видаляти носа. Однак в ході втручання з'ясувалося, що хвороба не розповсюдилася настільки, й лікування обійшлося лише припіканням.

Попри те, що Смадж спершу був засмучений і відмовлявся від ігор, через деякий час він повернувся до звичного життя. Хоча з віком тварина стала дещо лінивою й надає перевагу відпочинку, темперамент кота анітрохи не змінився, запевняє власниця.

Жінка не змогла втриматися з порівнянням котика з лордом Волдемортом і виклала кадри у мережу. За кілька днів відеоролик у TikTok зібрав понад 127 тисяч вподобань та кілька сотень коментарів.

Користувачі позитивно відреагували на особливість носа у тварини, й залишають переважно теплі коментарі, хоч і жартівливі.

"Достатньо близько, ласкаво просимо назад, Волдеморт", — написав один із користувачів.

Інший коментатор додав, що котик "нагадує вампіра".

Що може сигналізувати про те, що кіт захворів

Іноді власники не помічають зміни у зовнішності чи у поведінці котів. Однак навіть незначні, з першого погляду, зміни. можуть сигналізувати про те, що в улюбленця виникли проблеми зі здоров'ям.

Ветеринари VetERinary Specialists of the Rockies зазначають, що про ймовірні проблеми можуть сигналізувати наступні речі:

ускладнене дихання;

зміни в харчовій поведінці та апетиті;

різкі зміни ваги;

зміни в активностях;

порушення звичного режиму сну;

зміни у догляді тварини за собою — зокрема у вмиванні;

зміни у поведінці з власником та іншими тваринами.

