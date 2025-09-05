Жінка придбала бігову доріжку для занять удома: вона не була готовою до того, що тепер робить кіт (фото)

Ов'я Барані з Остіна, штату Техас у США, придбала для себе бігову доріжку, аби займатися фізичною активністю у домашніх умовах. Але жінка не була готовою до того, що тренажер припаде до вподоби її коту.

Чорний кіт Олівер власниці став справжньою зіркою соціальних мереж, коли жінка виклала кадри із ним на біговій доріжці у TikTok. Відеоролик за кілька днів зібрав понад 260 тисяч уподобань та кілька сотень коментарів.

На кадрах видно, як кіт буквально зіштовхує свою власницю з бігової доріжки задля того, аби самому вилізти на неї та здійснити пробіжку.

Жінка розповіла у коментарі для видання Newsweek, що її улюбленець регулярно займається на доріжці, відколи вона придбала її та установила вдома.

"Іноді я намагаюся ходити на біговій доріжці, але Олівер одразу ж мене з неї відштовхує. Я не вчила його цьому робити", — зізналася Ов'я.

Тварина самостійно навчилася користуватися біговою доріжкою. Все почалося з того, що кіт ставив на неї передні лапи. Після цього навчився ходити.

"Спочатку він клав на неї передні лапи, потім поступово навчився ходити по ній, а потім, зрештою, бігати", — розповіла власниця.

Користувачів така поведінка кота розсмішила.

"Він такий: відійдіть з дороги, дозвольте мені показати вам, як це робиться", — написав один із коментаторів.

Інша користувачка поцікавилася, як довго часу займає навчання, оскільки вона також би хотіла привчити свого кота до такої фізичної активності.

"Скільки часу він зазвичай займає? Я хочу познайомити свого кота з біговою доріжкою, але боюся, що він просто дивитиметься на мене як на божевільну", — написала вона.

Як підтримувати фізичну активність домашнього кота

На відміну від вуличних котів, які мають безліч можливостей для фізичних занять і вимушені багато рухатися, домашні коти часто доволі обмежені у цьому плані. Однак це не означає, що їм не потрібна фізична активність.

Експерти порталу petMD дали кілька порад, як підтримувати фізичну активність домашнього кота:

планувати фізичні вправи для котів у час, коли вони найактивніші;

зробити ігрові сесії короткими, щоб вони тривали близько 10-15 хвилин;

виводити кота на вулицю;

навчити улюбленця виконувати трюки;

використовувати різноманітні інтерактивні іграшки.

