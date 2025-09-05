Женщина приобрела беговую дорожку для занятий дома: она не была готова к тому, что теперь делает кот (фото)

Овья Барани из Остина, штата Техас в США, приобрела для себя беговую дорожку, чтобы заниматься физической активностью в домашних условиях. Но женщина не была готова к тому, что тренажер придется по душе ее коту.

Черный кот Оливер владелицы стал настоящей звездой социальных сетей, когда женщина выложила кадры с ним на беговой дорожке в TikTok. Видеоролик за несколько дней собрал более 260 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

На кадрах видно, как кот буквально сталкивает свою владелицу с беговой дорожки для того, чтобы самому вылезти на нее и совершить пробежку.

Newsweek | кот на беговой дорожке Фото: newsweek

Женщина рассказала в комментарии для издания Newsweek, что ее любимец регулярно занимается на дорожке, с тех пор как она приобрела ее и установила дома.

"Иногда я пытаюсь ходить на беговой дорожке, но Оливер сразу же меня с нее отталкивает. Я не учила его этому делать", — призналась Овья.

Животное самостоятельно научилось пользоваться беговой дорожкой. Все началось с того, что кот ставил на нее передние лапы. После этого научился ходить.

"Сначала он клал на нее передние лапы, потом постепенно научился ходить по ней, а потом, наконец, бегать", — рассказала владелица.

Пользователей такое поведение кота рассмешило.

"Он такой: отойдите с дороги, позвольте мне показать вам, как это делается", — написал один из комментаторов.

Другая пользовательница поинтересовалась, как долго времени занимает обучение, поскольку она также бы хотела приучить своего кота к такой физической активности.

"Сколько времени он обычно занимает? Я хочу познакомить своего кота с беговой дорожкой, но боюсь, что он просто будет смотреть на меня как на сумасшедшую", — написала она.

Как поддерживать физическую активность домашнего кота

В отличие от уличных кошек, которые имеют множество возможностей для физических занятий и вынуждены много двигаться, домашние кошки часто довольно ограничены в этом плане. Однако это не значит, что им не нужна физическая активность.

Эксперты портала petMD дали несколько советов, как поддерживать физическую активность домашнего кота:

планировать физические упражнения для кошек во время, когда они наиболее активны;

сделать игровые сессии короткими, чтобы они длились около 10-15 минут;

выводить кота на улицу;

научить питомца выполнять трюки;

использовать разнообразные интерактивные игрушки.

