Женщину уволили с новой работы еще до выхода: причина удивила всех (фото)

История о том, как американку уволили, прежде чем она успела приступить к работе, вызвала волну обсуждений в социальных сетях. Женщина отметила, что причиной стала путаница с датами.

Пост женщины на популярном форуме Reddit собрал тысячи реакций и вызвал бурные обсуждения, а юристы объяснили, почему такие ситуации в США вполне возможны.

Пользовательница под ником u/Alice14_VS поделилась скриншотами переписки с работодателем. В электронном письме ей сообщили, что первый рабочий день назначен на 22 сентября, однако в подписанном контракте значилась другая дата — 2 сентября. В итоге в тот же день женщина получила уведомление об увольнении.

Пост быстро набрал популярность: более 9600 лайков и свыше 1800 комментариев. Пользователи встали на сторону женщины, называя действия работодателя "некомпетентными" и "несправедливыми". Многие отмечали, что увольнение без предварительного звонка или уточняющего письма выглядит абсурдным.

"Какой некомпетентный идиот отправляет неправильную дату начала работы в качестве "подтверждения", а затем увольняет вас за то, что вы не явились в неправильный день, даже не сказав: "Эй, мы записали вас сегодня на работу, но вас нет, у вас все в порядке?" Если они даже это не могут сделать правильно, то в чем еще они некомпетентны? Похоже, вам удалось увернуться от пули", — гласит самый популярный комментарий.

Женщина поделилась скриншотами переписки с работодателем Фото: Reddit

Юрист Эми Эпштейн Глюк, партнер юридической фирмы Pierson Ferdinand, пояснила, что в США трудовые отношения в большинстве штатов строятся по принципу "at-will". Работодатель может уволить сотрудника в любой момент без объяснения причин. Исключение составляет Монтана, а также случаи, когда увольнение связано с дискриминацией или нарушением контракта.

По ее словам, женщина может продолжать диалог с отделом кадров, чтобы прояснить недоразумение, однако шансов восстановить работу немного.

"Важно внимательно проверять соответствие писем и контракта, чтобы избежать подобных ситуаций", — подчеркнула эксперт.

