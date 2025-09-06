Жінку звільнили з нової роботи ще до виходу: причина здивувала всіх (фото)

Історія про те, як американку звільнили, перш ніж вона встигла приступити до роботи, викликала хвилю обговорень у соціальних мережах. Жінка зазначила, що причиною стала плутанина з датами.

Пост жінки на популярному форумі Reddit зібрав тисячі реакцій і викликав бурхливі обговорення, а юристи пояснили, чому такі ситуації у США цілком можливі.

Користувачка під ніком u/Alice14_VS поділилася скріншотами листування з роботодавцем. В електронному листі їй повідомили, що перший робочий день призначено на 22 вересня, проте в підписаному контракті значилася інша дата — 2 вересня. У підсумку того ж дня жінка отримала повідомлення про звільнення.

Пост швидко набрав популярність: понад 9600 лайків і понад 1800 коментарів. Користувачі стали на бік жінки, називаючи дії роботодавця "некомпетентними" і "несправедливими". Багато хто зазначав, що звільнення без попереднього дзвінка або уточнювального листа виглядає абсурдним.

"Який некомпетентний ідіот відправляє неправильну дату початку роботи як "підтвердження", а потім звільняє вас за те, що ви не з'явилися в неправильний день, навіть не сказавши: "Гей, ми записали вас сьогодні на роботу, але вас немає, у вас усе гаразд?" Якщо вони навіть це не можуть зробити правильно, то в чому ще вони некомпетентні? Видно, вам вдалося ухилитися від кулі", — свідчить найпопулярніший коментар.

Жінка поділилася скріншотами листування з роботодавцем Фото: Reddit

Юристка Емі Епштейн Глюк, партнерка юридичної фірми Pierson Ferdinand, пояснила, що в США трудові відносини в більшості штатів будуються за принципом "at-will". Роботодавець може звільнити співробітника в будь-який момент без пояснення причин. Виняток становить Монтана, а також випадки, коли звільнення пов'язане з дискримінацією або порушенням контракту.

За її словами, жінка може продовжувати діалог із відділом кадрів, щоб прояснити непорозуміння, однак шансів відновити роботу небагато.

"Важливо уважно перевіряти відповідність листів і контракту, щоб уникнути подібних ситуацій", — підкреслила експерт.

