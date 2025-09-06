Учительница провела 16 лет на больничном и получила более 1 млн евро зарплаты (видео)

Учительница из Германии, имя которой не раскрывается, более 16 лет находилась на больничном, не выходя на работу, но получая около 72 000 евро (примерно 3,4 млн гривен) в год.

Совокупные начисления за все время превысили 1 миллион евро (около 48 млн гривен). Об этом пишет Oddity Central.

Учительница из Северного Рейна-Вестфалии находилась на больничном с 2009 года, продолжая получать полную зарплату. После требования пройти медицинское обследование она подала иск, но суд отклонил ее жалобу.

Общая сумма выплат за весь период составила более 1 миллиона евро (48 млн гривен). Работала она в профессиональном колледже в Везеле.

По данным немецкой газеты Die Welt, женщина ежемесячно предоставляла медицинские справки, однако ее состояние никогда не проверялось независимыми экспертами. После смены руководства школы работодатель потребовал от нее пройти медицинское обследование.

Суд в Германии вынес решение против учителя, который отказался пройти медицинское обследование после 16 лет на больничном Фото: Shutterstock

Вместо этого учительница обратилась в суд, утверждая, что требование нарушает ее права. Однако суд назвал ситуацию "совершенно непостижимой" и поддержал решение работодателя. Женщине придется оплатить судебные издержки в размере 2500 евро.

Немецкое законодательство предусматривает особый статус для учителей-госслужащих ("beamte"), которые могут получать полную зарплату во время болезни. Однако данный случай вызвал широкий резонанс, ведь учительница, по данным СМИ, даже основала медицинский стартап во время своего больничного.

Эксперты считают, что ей вряд ли придется возвращать ранее выплаченные суммы, ведь доказать ее неправомерные действия за 16 лет будет практически невозможно. Но сама учительница может лишиться статуса госслужащего, а значит, и будущей пенсии.

