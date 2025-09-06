Вчителька провела 16 років на лікарняному і отримала понад 1 млн євро зарплати (відео)

Вчителька з Німеччини, ім'я якої не розкривається, понад 16 років перебувала на лікарняному, не виходячи на роботу, але отримуючи близько 72 000 євро (приблизно 3,4 млн гривень) на рік.

Сукупні нарахування за весь час перевищили 1 мільйон євро (близько 48 млн гривень). Про це пише Oddity Central.

Вчителька з Північного Рейну-Вестфалії перебувала на лікарняному з 2009 року, продовжуючи отримувати повну зарплату. Після вимоги пройти медичне обстеження вона подала позов, але суд відхилив її скаргу.

Загальна сума виплат за весь період склала понад 1 мільйон євро (48 млн гривень). Працювала вона у професійному коледжі у Везелі.

За даними німецької газети Die Welt, жінка щомісяця надавала медичні довідки, проте її стан ніколи не перевіряли незалежні експерти. Після зміни керівництва школи роботодавець зажадав від неї пройти медичне обстеження.

Суд у Німеччині виніс рішення проти вчителя, який відмовився пройти медичне обстеження після 16 років на лікарняному Фото: Shutterstock

Замість цього вчителька звернулася до суду, стверджуючи, що вимога порушує її права. Однак суд назвав ситуацію "абсолютно незбагненною" і підтримав рішення роботодавця. Жінці доведеться сплатити судові витрати в розмірі 2500 євро.

Німецьке законодавство передбачає особливий статус для вчителів-держслужбовців ("beamte"), які можуть отримувати повну зарплату під час хвороби. Однак цей випадок викликав широкий резонанс, адже вчителька, за даними ЗМІ, навіть заснувала медичний стартап під час свого лікарняного.

Експерти вважають, що їй навряд чи доведеться повертати раніше виплачені суми, адже довести її неправомірні дії за 16 років буде практично неможливо. Але сама вчителька може позбутися статусу держслужбовця, а отже, і майбутньої пенсії.

