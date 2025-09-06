Учитель за одну ночь стал мультимиллионером, получив особняк за 3 млн фунтов (фото)

66-летний бывший учитель физики из Донкастера (Великобритания) Джон Декстер за одну ночь стал мультимиллионером, выиграв роскошный прибрежный особняк стоимостью 3 млн фунтов в Корнуолле. Победа в розыгрыше Omaze изменила его жизнь и обеспечила будущее всей семьи.

Особняк расположен в живописной бухте, в знаменитом заповеднике "Семь заливов за семь дней". Об этом пишет Daily Star.

Джон, отец троих взрослых дочерей, вложил всего 25 фунтов стерлингов (примерно 1400 гривен) в лотерейный билет. Вечером, когда он ждал доставку вина, но на пороге его дома появилась команда Omaze с неожиданной новостью.

"Это был тихий вечер, и я думал, что стучат курьеры. Но оказалось, что это Omaze, и я вдруг стал мультимиллионером", — вспоминает он.

Британец стал обладателем главного приза, дома с четырьмя спальнями, панорамным видом на залив и прямым выходом к юго-западной прибрежной тропе. Вместе с недвижимостью Джон получил 250 000 фунтов наличными (почти 14 млн гривен).

66-летний бывший учитель физики из Донкастера радуется победе Фото: Omaze

Особняк расположен в живописной бухте, в знаменитом заповеднике "Семь заливов за семь дней". Дом предоставлен полностью без ипотеки и с покрытием всех налогов и юридических расходов.

"Я жил в Корнуолле 40 лет назад и всегда мечтал вернуться. Никогда бы не подумал, что это произойдет именно так. Это место потрясающее, с такими видами телевизор больше не нужен", — говорит Джон.

Ванная комната с видом на море Фото: Omaze Светлая столовая и кухня с красивым видом Фото: Omaze

Декстер, отдавший более 30 лет преподаванию физики, последние 15 лет жил один в небольшом бунгало. Теперь он планирует встречать Рождество в собственном прибрежном доме вместе с друзьями и дочерьми.

"Первым делом я написал в наш семейный чат, что с Рождеством разобрались", — пошутил он.

По словам британца, выигрыш изменил жизнь всей семьи.

"Теперь будущее моих дочерей и мое собственное финансово обеспечены. Я могу сдавать дом в аренду, жить в нем или даже продать — в любом случае это дает невероятные возможности", — добавил Джон.

