Учитель за одну ніч став мультимільйонером, отримавши особняк за 3 млн фунтів (фото)

66-річний колишній учитель фізики з Донкастера (Велика Британія) Джон Декстер за одну ніч став мультимільйонером, вигравши розкішний прибережний особняк вартістю 3 млн фунтів у Корнуоллі. Перемога в розіграші Omaze змінила його життя і забезпечила майбутнє всієї родини.

Особняк розташований у мальовничій бухті, у знаменитому заповіднику "Сім заток за сім днів". Про це пише Daily Star.

Джон, батько трьох дорослих доньок, вклав усього 25 фунтів стерлінгів (приблизно 1400 гривень) у лотерейний білет. Увечері, коли він чекав на доставку вина, але на порозі його будинку з'явилася команда Omaze з несподіваною новиною.

"Це був тихий вечір, і я думав, що стукають кур'єри. Але виявилося, що це Omaze, і я раптом став мультимільйонером", — згадує він.

Британець став володарем головного призу, будинку з чотирма спальнями, панорамним видом на затоку і прямим виходом до південно-західної прибережної стежки. Разом із нерухомістю Джон отримав 250 000 фунтів готівкою (майже 14 млн гривень).

66-річний колишній учитель фізики з Донкастера радіє перемозі Фото: Omaze

"Я жив у Корнуоллі 40 років тому і завжди мріяв повернутися. Ніколи б не подумав, що це станеться саме так. Це місце приголомшливе, з такими краєвидами телевізор більше не потрібен", — каже Джон.

Ванна кімната з видом на море Фото: Omaze Світла їдальня і кухня з гарним краєвидом Фото: Omaze

Декстер, який віддав понад 30 років викладанню фізики, останні 15 років жив один у невеликому бунгало. Тепер він планує зустрічати Різдво у власному прибережному будинку разом із друзями та доньками.

"Насамперед я написав у наш сімейний чат, що з Різдвом розібралися", — пожартував він.

За словами британця, виграш змінив життя всієї родини.

"Тепер майбутнє моїх доньок і моє власне фінансово забезпечені. Я можу здавати будинок в оренду, жити в ньому або навіть продати — у будь-якому разі це дає неймовірні можливості", — додав Джон.

