Ресторан, где нужно платить за вход: почему гости тратят сотни фунтов еще до заказа

В Ливерпуле в центре города скрывается один из самых загадочных ресторанов и частных клубов страны — Athenaeum. Заведение существует с 1797 года, но попасть сюда можно только по членской карте.

Related video

Стоимость членства варьируется от £324,50 до £1045 в год. (от 18 тысяч гривен до 58 тысяч гривен). Об этом пишет Liverpool Echo.

Несмотря на элитарный статус, цены в меню приятно удивляют. Так, куриная грудка с лимоном стоит 18,95 фунтов (1055 гривен), столько же обойдутся рыба с картофелем фри или тарталетка с красным перцем и топинамбуром. Салат из кускуса с зеленым луком и фенхелем — 14,95 фунтов (833 гривны).

Журналист Пол Маколи недавно посетил клуб и поделился впечатлениями. Его заказал итальянский сэндвич "Капрезе" за £8,95 (500 гривен) и картофель фри тройной обжарки за £3,95 (222 гривны).

"Сэндвич выглядел безупречно. Подача на белоснежной тарелке придала блюду современный вид. Чипсы были настолько хрустящими, что этот звук до сих пор звучит у меня в голове", — признался он.

Пол Маколи заказал итальянский сэндвич "Капрезе" и картофель фри Фото: Liverpool Echo

В качестве напитка он выбрал фирменный коктейль, но признает, что его крепость оказалась неожиданной: "Я попросил стакан воды, чтобы сбалансировать впечатление".

Генеральный директор клуба, 66-летний Рой Бордман, называет Athenaeum местом, где бизнесмены и руководители компаний могут не только пообедать, но и обсудить дела в приватной обстановке.

Члены клуба получают доступ к эксклюзивным услугам: химчистке, хранению багажа и помощи персонального администратора.

Члены клуба получают доступ к эксклюзивным услугам: химчистке, хранению багажа и помощи персонального администратора Фото: Liverpool Echo

Здание клуба занимает три этажа. Внутри расположены:

библиотека с более чем 60 000 томов, среди которых уникальные исторические документы, включая Великую хартию вольностей 1282 года;

Комитетный зал с видом на Bluecoat Chambers;

читальный зал, где проводятся лекции, презентации и корпоративные мероприятия.

Клуб также организует свадьбы, конференции, фуршеты и другие закрытые события.

Хотя Athenaeum находится в самом центре Ливерпуля, многие горожане и туристы даже не догадываются о его существовании. Сейчас в клубе насчитывается около 500 членов, и руководство стремится привлечь более молодую аудиторию, чтобы сохранить традиции и адаптировать их к современным реалиям.

Ранее Фокус сообщал, что туристы назвали места, которые в сети выглядели потрясающе, но вживую разочаровали. Тысячи пользователей Reddit поделились направлениями, которые в реальности оказались далеки от ожиданий.

Также стало известно, что 5-летний мальчик сбежал с дома в кафе и теперь боится попасть в тюрьму. Во Флориде (США) произошел необычный инцидент. Пятилетний мальчик по имени Уильям самостоятельно выбрался из дома ранним утром и направился в ресторан Chick-fil-A, чтобы позавтракать.