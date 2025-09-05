Туристы назвали места, которые в сети выглядели потрясающе, но вживую разочаровали

Не все туристические мечты оправдываются. Пользователи соцсетей назвали достопримечательности, которые оказались переоцененными и оставили больше разочарования, чем восторга.

Обсуждение в социальных сетях показало обратную сторону страсти к путешествиям: тысячи пользователей Reddit поделились направлениями, которые в реальности оказались далеки от ожиданий.

Публикация появилась в сабреддите r/AskReddit от пользователя u/TheFilthiestMuggle с вопросом: "Путешественники Reddit, какое место в интернете выглядело потрясающе, но в реальности оказалось совершенно разочаровывающим?" Пост быстро набрал более 6800 лайков и 5900 комментариев, вызвав бурные дискуссии.

Голливудский бульвар и Аллея славы, США

Многие отметили, что легендарная Аллея славы в Лос-Анджелесе выглядит гламурно только на открытках.

В реальности туристов ждут толпы людей, назойливые торговцы и мрачная атмосфера.

Мона Лиза в Лувре, Франция

Посетители жалуются на огромные очереди и короткое время просмотра картины.

Один из пользователей написал: "Стоишь среди сотен туристов, а вокруг все делают селфи. Сам портрет оставляет мало впечатлений".

Октоберфест, Германия

Даже знаменитый пивной фестиваль в Мюнхене не обошелся без критики: дорогая еда, переполненные шатры и очереди на аттракционы.

Однако представитель Октоберфеста напомнил, что вход на фестиваль бесплатный, а большинство гостей — местные жители, для которых это прежде всего традиционный праздник.

Wave Rock, Австралия

Известная "волнообразная" скала оказалась далекой от городов и слишком переоцененной на промо-фото.

Известная "волнообразная" скала Фото: tripadvisor

Монако

Некоторые туристы назвали княжество "слишком дорогим" и сравнили его с тематическим парком без души: высокие цены и пустынные улицы не оправдали ожиданий.

Несмотря на волну критики, глобальный туризм продолжает расти. По данным Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), в первом квартале 2025 года страны мира посетило около 300 миллионов туристов — на 14 миллионов больше, чем годом ранее.

