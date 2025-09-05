Туристи назвали місця, які в мережі мали приголомшливий вигляд, але наживо розчарували

Не всі туристичні мрії виправдовуються. Користувачі соцмереж назвали пам'ятки, які виявилися переоціненими та залишили більше розчарування, аніж захоплення.

Обговорення в соціальних мережах показало зворотний бік пристрасті до подорожей: тисячі користувачів Reddit поділилися напрямками, які в реальності виявилися далекими від очікувань.

Публікація з'явилася в сабреддіті r/AskReddit від користувача u/TheFilthiestMuggle із запитанням: "Мандрівники Reddit, яке місце в інтернеті виглядало приголомшливо, але в реальності виявилося таким, що абсолютно розчаровує?" Пост швидко набрав понад 6800 лайків і 5900 коментарів, викликавши бурхливі дискусії.

Голлівудський бульвар і Алея слави, США

Багато хто зазначив, що легендарна Алея слави в Лос-Анджелесі має гламурний вигляд тільки на листівках.

У реальності на туристів чекають натовпи людей, настирливі торговці та похмура атмосфера.

Мона Ліза в Луврі, Франція

Відвідувачі скаржаться на величезні черги та короткий час перегляду картини.

Відвідувачі скаржаться на величезні черги та короткий час перегляду картини Фото: Wikipedia

Один із користувачів написав: "Стоїш серед сотень туристів, а навколо всі роблять селфі. Сам портрет залишає мало вражень".

Октоберфест, Німеччина

Навіть знаменитий пивний фестиваль у Мюнхені не обійшовся без критики: дорога їжа, переповнені намети й черги на атракціони.

Однак представник Октоберфесту нагадав, що вхід на фестиваль безоплатний, а більшість гостей — місцеві жителі, для яких це насамперед традиційне свято.

Wave Rock, Австралія

Відома "хвилеподібна" скеля виявилася далекою від міст і занадто переоціненою на промо-фото.

Відома "хвилеподібна" скеля Фото: tripadvisor

Монако

Деякі туристи назвали князівство "надто дорогим" і порівняли його з тематичним парком без душі: високі ціни та пустельні вулиці не виправдали очікувань.

Попри хвилю критики, глобальний туризм продовжує зростати. За даними Всесвітньої туристської організації ООН (ЮНВТО), у першому кварталі 2025 року країни світу відвідало близько 300 мільйонів туристів — на 14 мільйонів більше, ніж роком раніше.

