Ресторан, де потрібно платити за вхід: чому гості витрачають сотні фунтів ще до замовлення

У Ліверпулі в центрі міста ховається один із найзагадковіших ресторанів і приватних клубів країни — Athenaeum. Заклад існує з 1797 року, але потрапити сюди можна тільки за членською карткою.

Вартість членства варіюється від £324,50 до £1045 на рік. (від 18 тисяч гривень до 58 тисяч гривень). Про це пише Liverpool Echo.

Попри елітарний статус, ціни в меню приємно дивують. Так, куряча грудка з лимоном коштує 18,95 фунта (1055 гривень), стільки ж коштуватимуть риба з картоплею фрі або тарталетка з червоним перцем і топінамбуром. Салат із кускусу із зеленою цибулею і фенхелем — 14,95 фунта (833 гривні).

Журналіст Пол Маколі нещодавно відвідав клуб і поділився враженнями. Його замовив італійський сендвіч "Капрезе" за £8,95 (500 гривень) і картоплю фрі потрійного обсмаження за £3,95 (222 гривні).

"Сендвіч мав бездоганний вигляд. Подача на білосніжній тарілці надала страві сучасного вигляду. Чипси були настільки хрусткими, що цей звук досі звучить у мене в голові", — зізнався він.

Пол Маколі замовив італійський сендвіч "Капрезе" і картоплю фрі Фото: Liverpool Echo

Як напій він вибрав фірмовий коктейль, але визнає, що його міцність виявилася несподіваною: "Я попросив склянку води, щоб збалансувати враження".

Генеральний директор клубу, 66-річний Рой Бордман, називає Athenaeum місцем, де бізнесмени й керівники компаній можуть не тільки пообідати, а й обговорити справи в приватній обстановці.

Члени клубу отримують доступ до ексклюзивних послуг: хімчистки, зберігання багажу та допомоги персонального адміністратора.

Будівля клубу займає три поверхи. Усередині розташовані:

бібліотека з більш ніж 60 000 томів, серед яких унікальні історичні документи, включно з Великою хартією вольностей 1282 року;

Комітетна зала з видом на Bluecoat Chambers;

читальний зал, де проводяться лекції, презентації та корпоративні заходи.

Клуб також організовує весілля, конференції, фуршети та інші закриті події.

Хоча Athenaeum розташований у самому центрі Ліверпуля, багато городян і туристів навіть не здогадуються про його існування. Зараз у клубі налічується близько 500 членів, і керівництво прагне залучити молодшу аудиторію, щоб зберегти традиції та адаптувати їх до сучасних реалій.

