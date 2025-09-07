Костюм хранил тайну: мужчина нашел в кармане пиджака сюрприз со свадьбы (фото)

Житель Филадельфии (штат Пенсильвания, США) во время покупки костюма в магазине H&M наткнулся на неожиданную находку. В кармане пиджака лежал листок со свадебной речью.

Американец поделился своей находкой на популярном форуме Reddit. История моментально разлетелась по соцсетям и собрала тысячи реакций.

Автор публикации Зак Карти рассказал, что костюм он все же не купил потому, что модель оказалась мала, да и находка вызвала у него сомнения.

"Я наткнулся на речь случайно, когда искал бирку с размером. Подумал, что забавно: кто-то купил недорогой костюм в H&M, поносил его на свадьбе, а потом вернул обратно, даже не почистив", — пояснил мужчина.

Сложенный лист бумаги, на котором двое друзей оставили свой тост в честь свадьбы Фото: Reddit

На фото был показан сложенный лист бумаги, на котором двое друзей по имени Вэл и Джек оставили свой тост в честь свадьбы Тони и Элли. В речи вспоминались студенческие годы, первая работа в Нью-Йорке, совместные путешествия и лыжные прогулки.

Публикация быстро стала вирусной: она собрала более 4000 лайков и несколько сотен комментариев. Многие пользователи делились похожими историями и шутками.

"Теперь у меня соблазн класть ужасные свадебные речи в карманы официальной одежды", — написала одна из девушек.

Эксперты отмечают, что подобные случаи не редкость: рынок секонд-хенда в США активно растет. По данным Capital One Shopping, в 2023 году его объем составил около 53 миллиардов долларов, а в стране работает более 25 тысяч комиссионных магазинов.

