Костюм зберігав таємницю: чоловік знайшов у кишені піджака сюрприз із весілля (фото)

Житель Філадельфії (штат Пенсільванія, США) під час купівлі костюма в магазині H&M натрапив на несподівану знахідку. У кишені піджака лежав листок із весільною промовою.

Американець поділився своєю знахідкою на популярному форумі Reddit. Історія моментально розлетілася соцмережами і зібрала тисячі реакцій.

Автор публікації Зак Карті розповів, що костюм він все ж не купив тому, що модель виявилася малою, та й знахідка викликала в нього сумніви.

"Я натрапив на промову випадково, коли шукав бирку з розміром. Подумав, що кумедно: хтось купив недорогий костюм у H&M, поносив його на весіллі, а потім повернув назад, навіть не почистивши", — пояснив чоловік.

Складений аркуш паперу, на якому двоє друзів залишили свій тост на честь весілля Фото: Reddit

На фото було показано складений аркуш паперу, на якому двоє друзів на ім'я Вел і Джек залишили свій тост на честь весілля Тоні та Еллі. У промові згадувалися студентські роки, перша робота в Нью-Йорку, спільні подорожі та лижні прогулянки.

Публікація швидко стала вірусною: вона зібрала понад 4000 лайків і кілька сотень коментарів. Багато користувачів ділилися схожими історіями та жартами.

"Тепер у мене спокуса класти жахливі весільні промови в кишені офіційного одягу", — написала одна з дівчат.

Експерти зазначають, що подібні випадки не рідкість: ринок секонд-хенду в США активно зростає. За даними Capital One Shopping, 2023 року його обсяг становив близько 53 мільярдів доларів, а в країні працює понад 25 тисяч комісійних магазинів.

