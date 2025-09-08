Женщина обустроила бассейн и поплавала в затопленном подвале от непогоды (фото, видео)

Жительница американского города Квинси (штат Иллинойс) Джессика Лоос говорит, что ливень затопил подвал ее дома и нанес значительный ущерб вещам и мебели. Но девушка решила, что это отличный способ взять и поплавать в подвале, полном воды.

Related video

Джессика говорит, что она решила так сделать, чтобы "разрядить ситуацию" из-за причиненного вреда, как это видно на опубликованном ролике девушки в TikTok.

Видео стало вирусным — набрало более 3,7 млн просмотров. Женщина рассказывает, что ливень затопил подвал дома в два часа ночи. Пара начала паниковать, но в целом стихия набирала силы — за несколько часов уровень воды в подвале достиг 35 см.

Джессика и ее муж Джабез начали активно спасать вещи, перенося семейные сокровища наверх в отчаянной попытке сохранить их. Однако вода уже испортила много дорогих вещей — от детской одежды до аттестата Джессики из школы.

"Мое сердце сжалось. Я знала, что это только начало долгого дня. Я сразу разбудила мужа и написала родителям, которые живут в 45 минутах от нас", — рассказала женщина What's The Jam.

Она признает, что эта ситуация ударила по ней и ее семье. Чувствуя себя опустошенной, она решила разрядить ситуацию и прыгнула в воду, записав короткий ролик.

Мужчина убирает Фото: Instagram

Сейчас точной суммы убытков американка не называет, но семья уже потратила сотни долларов на помпы, шланги и моющие средства. Среди потерь — детская кроватка, качели, колыбель, минихолодильник, кровать, чемоданы, фотографии и другие ценные вещи.

Автор ролика говорит, что страховая не будет покрывать убытки несмотря на то, что паре с родственниками удалось осушить весь подвал. Женщина признается, что психологическое бремя осталось, даже несмотря на попытки держать настроение шутками и вирусными видео.

"Мы знаем, что со временем все будет хорошо. Но мы также знаем, что наши чувства из-за потери вещей в доме — вполне оправданы", — рассказала американка.

Ранее Фокус сообщал, что женщина "эпично" уронила заказанную пиццу, рассмешив соцсети. Пользователи в сети откровенно посмеялись с курьезной ситуации и ее ругательной реакции на потерянный перекус.

Впоследствии стало известно, как женщина допустила ошибку, когда испекла и подписала торт на день рождения. Житель США рассказал, что его жена решила испечь в честь его Дня рождения вкусный торт.