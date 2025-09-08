Жінка облаштувала басейн і поплавала у затопленому підвалі від негоди (фото, відео)

Мешканка американського міста Квінсі (штат Іллінойс) Джесіка Лоос говорить, що злива затопила підвал її будинку та завдала значної шкоди речам і меблям. Але дівчина вирішила, що це чудовий спосіб взяти і поплавати у підвалі, повному води.

Джессіка говорить, що вона вирішила так зробити, аби "розрядити ситуацію" через завдану шкоду, як це видно на опублікованому ролику дівчини в TikTok.

Відео стало вірусним — набрало понад 3,7 млн переглядів. Жінка розповідає, що злива затопила підвал будинку о другій ночі. Пара почала панікувати, та загалом стихія набирала сили — за кілька годин рівень води у підвалі досягнув 35 см.

Джессіка та її чоловік Джабез почали активно рятувати речі, переносячи сімейні скарби нагору в відчайдушній спробі зберегти їх. Однак вода вже зіпсувала багато дорогих речей — від дитячого одягу до атестата Джессіки зі школи.

"Моє серце стиснулося. Я знала, що це лише початок довгого дня. Я одразу розбудила чоловіка і написала батькам, які живуть за 45 хвилин від нас", — розповіла жінка What’s The Jam.

Вона визнає, що ця ситуація вдарила по ній та її сім'ї. Відчуваючи себе спустошеною, вона вирішила розрядити ситуацію та стрибнула в воду, записавши короткий ролик.

Чоловік прбирає Фото: Instagram

Наразі точної суми збитків американка не називає, але сім’я вже витратила сотні доларів на помпи, шланги та мийні засоби. Серед втрат — дитяче ліжечко, гойдалка, колиска, мініхолодильник, ліжко, валізи, фотографії та інші цінні речі.

Авторка ролика каже, що страхова не буде покривати збитки попри те, що парі з родичами вдалося осушити весь підвал. Жінка зізнається, що психологічний тягар залишився, навіть попри спроби тримати настрій жартами та вірусними відео.

"Ми знаємо, що з часом все буде добре. Але ми також знаємо, що наші почуття через втрату речей у домі — цілком виправдані", — розповіла американка.

