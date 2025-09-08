Свадебный эксперт раскрыла секреты: какие пары разведутся еще до свадьбы (видео)

Опытный организатор свадеб из США поделилась наблюдениями, которые, по ее словам, часто указывают на будущий развод пары еще во время подготовки к торжеству.

Робин "Берди" Яруссо из Миннесоты (США) работает в индустрии уже более 20 лет и спланировала свыше сотни свадеб. В интервью Newsweek она рассказала, что во время подготовки часто видит тревожные сигналы.

Американка смогла выделить для себя главные "тревожные красные флаги":

Разбивание торта в лицо. По словам Яруссо, все ее клиенты, которые практиковали этот "розыгрыш", позже развелись.

Несогласие в финансах. Если один из супругов строго соблюдает бюджет, а другой тратит за его спиной, это показатель проблем с доверием.

Вмешательство родителей. Если мать жениха или невесты переступает границы, а будущий супруг не останавливает ее, это приводит к конфликтам и в браке.

Безразличие жениха. Когда мужчина не выполняет даже небольшие поручения по подготовке, это говорит о недостатке вовлеченности.

Видео Яруссо с разбором этих признаков набрало более 2,9 млн просмотров в TikTok. Подписчики в комментариях делились собственным опытом: музыканты, фотографы и визажисты признались, что тоже могли предсказать судьбу брака по поведению пары.

"Раньше я делала свадебный макияж и часто могла предсказать, что брак не будет крепким. Когда невеста постоянно говорила с женихом с неуважением, такие отношения редко сохранялись", "Если муж постоянно идет быстрее невесты во время съемки", "Я пел на пяти свадьбах, и все они закончились разводом", — писали они.

По словам Яруссо, есть и признаки крепких отношений: пары, которые умеют смеяться над неудачами, идти на компромиссы и поддерживать друг друга, обычно создают более устойчивые браки.

По данным Национального центра статистики здравоохранения, только в 2023 году в США было зарегистрировано более 2 млн браков и свыше 670 тысяч разводов. Несмотря на то что уровень разводов постепенно снижается, в первые браки распадается до 50% союзов.

