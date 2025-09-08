Весільна експертка розкрила секрети: які пари розлучаться ще до весілля (відео)

Досвідчена організаторка весіль зі США поділилася спостереженнями, які, за її словами, часто вказують на майбутнє розлучення пари ще під час підготовки до торжества.

Робін "Берді" Яруссо з Міннесоти (США) працює в індустрії вже понад 20 років і спланувала понад сотню весіль. В інтерв'ю Newsweek вона розповіла, що під час підготовки часто бачить тривожні сигнали.

Американка змогла виділити для себе головні "тривожні червоні прапори":

Розбивання торта в обличчя. За словами Яруссо, всі її клієнти, які практикували цей "розіграш", пізніше розлучилися.

Незгода у фінансах. Якщо один із подружжя суворо дотримується бюджету, а інший витрачає за його спиною, це показник проблем із довірою.

Втручання батьків. Якщо мати нареченого або нареченої переступає межі, а майбутній чоловік не зупиняє її, це призводить до конфліктів і в шлюбі.

Байдужість нареченого. Коли чоловік не виконує навіть невеликі доручення з підготовки, це свідчить про брак залученості.

Відео Яруссо з розбором цих ознак набрало понад 2,9 млн переглядів у TikTok. Підписники в коментарях ділилися власним досвідом: музиканти, фотографи та візажисти зізналися, що теж могли передбачити долю шлюбу за поведінкою пари.

"Раніше я робила весільний макіяж і часто могла передбачити, що шлюб не буде міцним. Коли наречена постійно говорила з нареченим з неповагою, такі стосунки рідко зберігалися", "Якщо чоловік постійно йде швидше за наречену під час зйомки", "Я співав на п'яти весіллях, і всі вони закінчилися розлученням", — писали вони.

За словами Яруссо, є й ознаки міцних стосунків: пари, які вміють сміятися з невдач, йти на компроміси та підтримувати одне одного, зазвичай створюють більш стійкі шлюби.

За даними Національного центру статистики охорони здоров'я, тільки 2023 року в США було зареєстровано понад 2 млн шлюбів і понад 670 тисяч розлучень. Попри те що рівень розлучень поступово знижується, у перші шлюби розпадається до 50% союзів.

