"Мужская берлога": мужчина переделал сарай в бар с джакузи и выиграл конкурс (фото)

51-летний строитель Глен Ганди из Уилленхолла (Великобритания), стал победителем национального конкурса Pub Shed of the Year 2024 благодаря своему уникальному бару Cognitos, который он собственноручно построил на заднем дворе.

Проект родился во время карантина, когда британец решил обустроить место, где можно было бы собираться с друзьями и семьей. Об этом пишет The Sun.

Мужчина вложил около 20 000 фунтов стерлингов (1,1 млн гривен) и два года работы, закупив материалы у местных торговцев и пригласив друзей помочь с отделкой.

Cognitos напоминает настоящий спортивный паб: внутри есть диджейский пульт, музыкальный автомат, игровая консоль, пивной автомат, а также редкая игровая машина Space Invaders. Стены украшают футбольные сувениры "Вулверхэмптон Уондерерс", от мячей до футболок с автографами игроков. Для удобства гостей предусмотрены туалет, душевая и даже гидромассажная ванна, что делает паб пригодным для вечеринок круглый год.

"У меня три страсти — музыка, футбольный клуб "Вулверхэмптон" и развлечения. Все это я соединил в Cognitos", — рассказал Глен.

Мужчина является футбольного клуба "Вулверхэмптон" Фото: SWNS

Британец также обозначил два главных правила бара: приглашение не требуется и никто не уходит трезвым.

Особое внимание уделено техническому оснащению. Мужчина использовал мощную акустическую системе, потолочные динамики, диджейский пульт, 85-дюймовый телевизор. Барная стойка создает атмосферу настоящего ночного клуба.

С момента завершения строительства в апреле Глен уже устроил десятки мероприятий, включая 18-летие дочери, где собрались более 100 гостей. Теперь он планирует развивать паб, проводить больше вечеринок и даже создать тематические музыкальные вечера.

"Я никогда не ожидал, что окажусь среди финалистов, а уж тем более выиграю. Это потрясающее чувство. Cognitos стал не только баром, но и местом, которое объединяет людей", — сказал он.

Бар в саду Фото: SWNS

Конкурс Pub Shed of the Year ежегодно проводится порталом Twofatblokes.co.uk и радиостанцией Ngage Radio. В прошлом году за победу боролись более тысячи участников, а в финал вышли четыре претендента. Жюри отметило уникальную атмосферу Cognitos и оригинальность оформления.

"Это паб с настоящей душой, где каждый элемент продуман. Победитель заслужил первое место", — подчеркнул представитель организаторов Эшли Тернер.

