"Чоловічий барліг": чоловік переробив сарай на бар із джакузі та виграв конкурс (фото)

51-річний будівельник Глен Ганді з Вілленхолла (Велика Британія), став переможцем національного конкурсу Pub Shed of the Year 2024 завдяки своєму унікальному бару Cognitos, який він власноруч побудував на задньому дворі.

Проєкт народився під час карантину, коли британець вирішив облаштувати місце, де можна було б збиратися з друзями та родиною. Про це пише The Sun.

Чоловік вклав близько 20 000 фунтів стерлінгів (1,1 млн гривень) і два роки роботи, закупивши матеріали у місцевих торговців і запросивши друзів допомогти з оздобленням.

Cognitos нагадує справжній спортивний паб: всередині є діджейський пульт, музичний автомат, ігрова консоль, пивний автомат, а також рідкісна ігрова машина Space Invaders. Стіни прикрашають футбольні сувеніри "Вулверхемптон Вондерерс", від м'ячів до футболок з автографами гравців. Для зручності гостей передбачені туалет, душова і навіть гідромасажна ванна, що робить паб придатним для вечірок цілий рік.

"У мене три пристрасті — музика, футбольний клуб "Вулверхемптон" і розваги. Усе це я поєднав у Cognitos", — розповів Глен.

Чоловік є футбольного клубу "Вулверхемптон" Фото: SWNS

Британець також позначив два головні правила бару: запрошення не потрібне і ніхто не йде тверезим.

Особливу увагу приділено технічному оснащенню. Чоловік використав потужну акустичну систему, стельові динаміки, діджейський пульт, 85-дюймовий телевізор. Барна стійка створює атмосферу справжнього нічного клубу.

З моменту завершення будівництва у квітні Глен уже влаштував десятки заходів, включно з 18-річчям доньки, де зібралися понад 100 гостей. Тепер він планує розвивати паб, проводити більше вечірок і навіть створити тематичні музичні вечори.

"Я ніколи не очікував, що опинюся серед фіналістів, а вже тим більше виграю. Це приголомшливе почуття. Cognitos став не тільки баром, а й місцем, яке об'єднує людей", — сказав він.

Бар у саду Фото: SWNS

Конкурс Pub Shed of the Year щорічно проводиться порталом Twofatblokes.co.uk і радіостанцією Ngage Radio. Минулого року за перемогу боролися понад тисячу учасників, а у фінал вийшли чотири претенденти. Журі відзначило унікальну атмосферу Cognitos і оригінальність оформлення.

"Це паб зі справжньою душею, де кожен елемент продуманий. Переможець заслужив перше місце", — наголосив представник організаторів Ешлі Тернер.

