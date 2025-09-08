Как в сказке: девушку прозвали Белоснежкой после встречи с лисой (видео)

Жительница Лондона (Великобритания) стала героиней вирусного ролика после того, как утром обнаружила за своим окном необычного "соседа".

Related video

Британка Алекс Хайд сняла происходящее на видео и выложила в TikTok. Ролик быстро стал вирусным и набрал более 2,5 млн просмотров.

Жительница района Сток-Ньюингтон рассказала, что едва проснулась и подошла к окну, чтобы поднять жалюзи. В этот момент она заметила в цветочном горшке не растения, а спящее пушистое существо. Как оказалось, там устроилась дремать лиса, свернувшись клубочком прямо у окна ее спальни.

Алекс сняла происходящее на видео и выложила в TikTok, подписав: "Я настоящая Белоснежка".

Реакция соцсетей

Ролик быстро стал вирусным, собрав сотни комментариев. Многие признались, что завидуют девушке из-за ее близости к природе:

"Почему у меня за окном нет лисы?";

"Это сказка. Я бы просто сидела весь день и смотрела";

"Мой дом — отстой, у нас нет ни одной лисы".

Издание Mirror отмечает, что эксперты отмечают, что наблюдение за природой даже из окна положительно влияет на психическое здоровье: снижает уровень стресса и улучшает настроение. Поэтому неудивительно, что находка Алекс вызвала такой восторг в сети.

Ранее Фокус сообщал, что обезьяна украла сумку с деньгами и "засыпала" людей купюрами. В индийском штате Уттар-Прадеш произошел необычный инцидент, который вызвал ажиотаж в социальных сетях.

Также стало известно, что хозяин семи кошек вернулся домой и увидел в окне нечто невероятное. В TikTok набирает популярность видео, на котором мужчину встречает группа животных, сидящих в тени с ярко светящимися глазами. Ролик быстро стал вирусным и вызвал у зрителей смешанные эмоции.