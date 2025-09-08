Як у казці: дівчину прозвали Білосніжкою після зустрічі з лисицею (відео)

Мешканка Лондона (Велика Британія) стала героїнею вірусного ролика після того, як вранці виявила за своїм вікном незвичайного "сусіда".

Британка Алекс Хайд зняла те, що відбувається, на відео і виклала в TikTok. Ролик швидко став вірусним і набрав понад 2,5 млн переглядів.

Мешканка району Сток-Ньюїнгтон розповіла, що тільки-но прокинулася і підійшла до вікна, щоб підняти жалюзі. У цей момент вона помітила у квітковому горщику не рослини, а сплячу пухнасту істоту. Як виявилося, там влаштувалася дрімати лисиця, згорнувшись клубочком просто біля вікна її спальні.

Алекс зняла те, що відбувається, на відео і виклала в TikTok, підписавши: "Я справжня Білосніжка".

Ролик швидко став вірусним, зібравши сотні коментарів. Багато хто зізнався, що заздрить дівчині через її близькість до природи:

"Чому в мене за вікном немає лисиці?";

"Це казка. Я б просто сиділа весь день і дивилася";

"Мій будинок — відстій, у нас немає жодної лисиці".

Видання Mirror зазначає, що експерти наголошують, що спостереження за природою навіть із вікна позитивно впливає на психічне здоров'я: знижує рівень стресу та покращує настрій. Тож не дивно, що знахідка Алекс викликала такий захват у мережі.

