Невеста решила подколоть брата на свадьбе: это обернулось непредсказуемыми последствиями

18-летний парень пришел на свадьбу старшей сестры, и до определенного момента все шло очень хорошо. Но потом женщина решила подколоть брата публично, и мужчина покинул свадьбу, чем разозлил ее и собственных родителей.

Сам герой истории говорит, что незаметно исчез с торжества, за что его потом раскритиковали семья и сама невеста, говорится в заметке мужчины в Reddit.

Сообщение стало популярным — набрало почти 2,5 тыс. реакций и сотни комментариев. Сам парень рассказывает, что недавно закончил школу и устроился официантом-уборщиком в ресторане.

"Это не какая-то престижная работа, но она очень спокойная, и, честно говоря, мне даже нравится. Я откладываю деньги на учебу, хорошо лажу с коллегами, работа честная. Порой моя семья любит подшучивать над этим, но мне все равно", — признается мужчина.

Впоследствии его 25-летняя старшая сестра вышла замуж. Во время речи на свадьбе она начала благодарить всех, но потом вернулась к герою истории.

Она говорила, что благодарна ему за то, что "оставил посуду и пришел к нам". От этой шутки засмеялись все, кроме героя истории, и он "был просто унижен".

"Мне стало ужасно неловко, потому что все посмотрели на меня — особенно ее подруги и вся наша большая и шумная семья. И без того я комплексую, что у меня еще нет "настоящей" работы, как у моих двоюродных братьев и сестер", — рассказал молодой человек.

Сам он решил не обращать внимания на эту выходку сестры, но потом его родители продолжили подкалывать его этой шуткой. Тогда юноша понял, что ему окончательно испортили праздничное настроение, а потому решил покинуть празднование.

"Примерно через полчаса я тихо встал, вышел и поехал домой. Никаких сцен или скандалов не было", — говорит мужчина.

Впоследствии сестра и родственники разозлились на поведение героя истории: замужняя сестра считает, что он "испортил ее свадьбу, потому что обиделся и ушел из-за шутки". Похожую реакцию на поступок юноши проявили родители — они считают, что молодой человек опозорил сестру за слишком чувствительную реакцию на шутку.

"Но мои друзья говорят, что она была неправа, и что я имел все основания обидеться. Вот поэтому и думаю — правильно ли я сделал, что поступил так?" — спрашивал мысли пользователей герой истории.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному сообщению, пользователи стали на сторону героя истории и доказывали ему, что его реакция на такие насмешки была довольно адекватной. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Зачем она вообще включила это в свою речь? Просто чтобы высмеять тебя? Быть официантом-уборщиком — это настоящая работа, будь горд, что ты работаешь";

"Как вообще может повлиять на настроение свадьбы, если кто-то уйдет раньше, и это не жених и не невеста? Некоторые гости уходят раньше, а сестра — просто свинья, которая решила использовать тебя как мишень на мероприятии, где ты не можешь ответить за себя";

"Ты вполне оправдано вышел. "Шутка" сестры перешла черту и унизила тебя. Полностью нормально уйти из места, где тебя не уважают. Твои чувства важны, а тихо уйти — это зрелый способ справиться с ситуацией";

"Работа — это работа, а зарабатывать в 18 лет — немало, чем надо гордиться, а не смеяться";

"Эта "шутка" была чистым неуважением. Зачем тебя выделять таким образом? Быть официантом-уборщиком — это настоящая работа, ничего плохого в честном труде нет. Ты точно не преувеличил, я бы тоже пошел".

