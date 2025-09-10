Наречена вирішила підколоти брата на весіллі: це обернулося непередбачуваними наслідками
18-річний хлопець прийшов на весілля старшої сестри, і до певного моменту все йшло дуже добре. Але потім жінка вирішила підколоти брата публічно, та чоловік покинув весілля, чим розізлив її та власних батьків.
Сам герой історії каже, що непомітно зник з урочистостей, за що його потім розкритикувати родина та сама наречена, йдеться в дописі чоловіка в Reddit.
Повідомлення стало популярним — набрало майже 2,5 тис. реакцій та сотні коментарів. Сам хлопець розповідає, що нещодавно завершив школу та влаштувався офіціантом-прибиральником у ресторані.
"Це не якась престижна робота, але вона дуже спокійна, і, чесно кажучи, мені навіть подобається. Я відкладаю гроші на навчання, добре ладнаю з колегами, робота чесна. Часом моя сім’я любить піджартовувати з цього, але мені байдуже", — зізнається чоловіка.
Згодом його 25-річна старша сестра вийшла заміж. Під час промови на весіллі вона почала дякувати всім, але потім повернулася до героя історії.
Вона казала, що вдячна йому за те, що "залишив посуд і завітав до нас". Від цього жарту засміялися всі, окрім героя історії, і він "був просто принижений".
"Мені стало страшенно ніяково, бо всі подивилися на мене — особливо її подруги й уся наша велика й гучна родина. І без того я комплексую, що в мене ще немає "справжньої" роботи, як у моїх двоюрідних братів і сестер", — розповів молодик.
Сам він вирішив не звертати уваги на цю витівку сестри, але потім його батьки продовжили підколювати його цим жартом. Тоді юнак зрозумів, що йому остаточно зіпсували святковий настрій, а тому вирішив покинути святкування.
"Приблизно через пів години я тихо встав, вийшов і поїхав додому. Жодних сцен чи скандалів не було", — говорить чоловік.
Згодом сестра та родичі розізлилися на поведінку героя історії: одружена сестра вважає, що він "зіпсував її весілля, бо образився і пішов через жарт". Схожу реакцію на вчинок юнака проявили батьки — вони вважають, що молодик зганьбив сестру за надто чутливу реакцію на жарт.
"Але мої друзі кажуть, що вона була неправа, і що я мав усі підстави образитися. От тому й думаю — чи правильно я зробив, що вчинив так?" — питав думки користувачів герой історії.
Реакція соцмереж
У коментарях до популярного допису, користувачі стали на бік героя історії та доводили йому, що його реакція на такі насмішки була доволі адекватною. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:
- "Навіщо вона взагалі включила це у свою промову? Просто щоб висміяти тебе? Бути офіціантом-прибиральником — це справжня робота, будь гордий, що ти працюєш";
- "Як взагалі може вплинути на настрій весілля, якщо хтось піде раніше, і це не наречений і не наречена? Деякі гості йдуть раніше, а сестра — просто свиня, яка вирішила використати тебе як мішень на заході, де ти не можеш відповісти за себе";
- "Ти цілком виправдано вийшов. "Жарт" сестри перейшов межу і принизив тебе. Повністю нормально піти з місця, де тебе не поважають. Твої почуття важливі, а тихо піти — це зрілий спосіб впоратися з ситуацією";
- "Робота — це робота, а заробляти в 18 років — чимало, чим треба пишатися, а не сміятися";
- "Цей "жарт" був чистим неповагою. Навіщо тебе виділяти таким чином? Бути офіціантом-прибиральником — це справжня робота, нічого поганого в чесній праці немає. Ти точно не перебільшив, я б теж пішов".
Раніше Фокус розповідав, що злодій викрав подарунки на очах у наречених. Подружжя Джордж і Надін Фарахат з американського штату Каліфорнія розважалися на своєму весіллі, поки під час танців невідомий при камерах і свідках викрав не скриню з подарунками.
Також стало відомо, як мати нареченого з'явилася на церемонії у весільній сукні та вуалі. Весільна церемонія в одну мить перетворилася на спектакль, коли мати нареченого з'явилася в образі нареченої.