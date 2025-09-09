Женщина купила дом и нашла во время ремонта скрытый люк: что было внутри (видео)

Британка Кэти приобрела старый дом, который был когда-то пабом, и решила сделать в нем ремонт. Во время работ она с другом обнаружила скрытый в полу деревянный люк, который вел в подвал с неожиданными сюрпризами.

Женщина говорит, что они знали о существовании входа в подвал, но явно не ожидали увидеть, что попало на видео британки в TikTok.

Ролик женщины стал вирусным — набрал более 100 тыс. просмотров. Автор говорит, что предыдущие владельцы жили здесь более четырех десятилетий, и она была "почти уверена", что за это время в подвал никто не спускался.

"Там полная темнота и паутина. Во тьме видны странные тени и очертания", — говорит Кэти.

Парень девушки решился спуститься вниз и при свете фонарика разглядел лишь несколько старой мебели и картонную коробку с логотипом японской электронной компании JVC. Один из зрителей внимательно присмотрелся и заметил, что внутри была кассетная дека JVC KD-V22 Logic Control, выпускавшаяся еще в 1983 году.

"Мы не знали, что внутри, как оно выглядит и можно ли им пользоваться. К сожалению, предыдущих владельцев уже нет, и они ничего не могли рассказать", — признается Кэти.

В следующем видео Кэти показала еще одну историческую находку под ковром. Там была настоящая черная и красная плитка из камня, сохранившаяся в отличном состоянии.

"Она потертая, но красивая. Мы планируем отреставрировать ее и оставить как часть истории этого заведения", — рассказывает женщина в ролике.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, юзеры высказали свое предположение, что это была кладовка или подвал для хранения вещей. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Какая замечательная неожиданность для вас, очень вам завидую".

"Вот та старая деревянная мебель в подвале могла быть скамейками для "ночных посиделок" и одновременно защищать бочки от влаги";

"Коробка от JVC меня удивила. Давно таких не видел";

"Классный подвальчик. Здесь после уборки и ремонта можно сделать много чего интересного".

