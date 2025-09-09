Жінка купила дім і знайшла під час ремонту прихований люк: що було всередині (відео)

Британка Кеті придбала старий будинок, який був колись пабом, і вирішила зробити в ньому ремонт. Під час робіт вона з другом виявила прихований в підлозі дерев'яний люк, який вів до підвалу з неочікуваними сюрпризами.

Жінка говорить, що вони знали про існування входу до підвалу, але явно не очікували побачити, що потрапило на відео британки в TikTok.

Ролик жінки став вірусним — набрав понад 100 тис. переглядів. Авторка говорить, що попередні власники жили тут понад чотири десятиліття, і вона була "майже впевнена", що за цей час до підвалу ніхто не спускався.

"Там повна темрява й павутиння. У пітьмі видно дивні тіні та обриси", — каже Кеті.

Хлопець дівчини наважився спуститися вниз і при світлі ліхтарика розгледіла лише кілька старих меблів та картонну коробку з логотипом японської електронної компанії JVC. Один з глядачів уважно придивився й зауважив, що всередині була касетна дека JVC KD-V22 Logic Control, що випускалася ще у 1983 році.

"Ми не знали, що всередині, як воно виглядає та чи можна ним користуватися. На жаль, попередніх власників уже немає, і вони нічого не могли розповісти", — зізнається Кеті.

У наступному відео Кеті показала ще одну історичну знахідку під килимом. Там була справжня чорна й червона плитка з каменю, що збереглася у чудовому стані.

"Вона потерта, але красива. Ми плануємо відреставрувати її й залишити як частину історії цього закладу", — розповідає жінка в ролику.

У коментарях до вірусного відео, юзери висловили своє припущення, що це була комора або підвал для зберігання речей. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Яка чудова несподіванка для вас, дуже вам заздрю".

"Ось ті старі дерев’яні меблі у підвалі могли бути лавками для "нічних посиденьок" та водночас захищати бочки від вологи";

"Коробка від JVC мене здивувала. Давно таких не бачив";

"Класний підвальчик. Тут після прибирання та ремонту можна зробити багато що цікавого".

