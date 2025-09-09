Поражает размерами: девушку уверяли, что пес "останется маленьким", но он продолжает расти

Хозяйка таксы по кличке Болилло была уверена, что ее питомец останется маленьким, однако собака выросла до верхней границы стандарта породы и удивила даже ветеринара.

Необычная история из TikTok о том, как миниатюрный щенок неожиданно превратился в крупную таксу, стала вирусной и собрала сотни тысяч просмотров.

Когда владелица таксы по кличке Болилло впервые привела его домой, он был крошечным. Ветеринар тогда заверил ее, что собака "не вырастет намного больше" и останется маленькой. Женщина ожидала, что Болилло будет весить примерно столько же, сколько ее другая такса по кличке Чоризо, около 11 килограммов.

Но время расставило все по своим местам: Болилло вырос до 13,5 килограммов и поразил даже врачей. На опубликованном видео щенок показан "тогда и сейчас".

"Честно говоря, я не ожидала, что он вырастет таким большим! С таксами никогда нельзя заранее знать, какого размера они будут, даже если родители миниатюрные", — призналась хозяйка.

По данным Американского клуба собаководства (AKC), небольшие таксы обычно весят около 5 кг, стандартные — от 7 до 15 кг. Болилло оказался на верхней границе нормы, а семья теперь шутливо называет его "танком".

Реакция соцсетей

Видео быстро стало вирусным и собрало множество лайков. Пользователи оставили сотни комментариев, шутя о размерах пса:

"Собака размером с Costco".

"Определенно не мини, но очаровательна".

"У меня два стандарта. Родители были миниатюрными, но сыновья выросли больше 14 кг".

"Технически он не стал больше, он просто стал длиннее".

Эксперты отмечают, что у такс сложно предугадать рост. Миниатюрные и стандартные таксы относятся к одной породе, и щенок может унаследовать разные гены. Поэтому будущим владельцам стоит быть готовыми: маленький щенок может неожиданно превратиться в настоящего "гиганта" среди такс.

