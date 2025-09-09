Вражає розмірами: дівчину запевняли, що пес "залишиться маленьким", але він продовжує рости

Власниця такси на прізвисько Болілло була впевнена, що її улюбленець залишиться маленьким, проте собака виріс до верхньої межі стандарту породи і здивував навіть ветеринара.

Незвичайна історія з TikTok про те, як мініатюрне цуценя несподівано перетворилося на велику таксу, стала вірусною і зібрала сотні тисяч переглядів.

Коли власниця такси на прізвисько Болілло вперше привела його додому, він був крихітним. Ветеринар тоді запевнив її, що собака "не виросте набагато більшим" і залишиться маленьким. Жінка очікувала, що Болілло важитиме приблизно стільки ж, скільки її інша такса на прізвисько Чорізо, близько 11 кілограмів.

Але час розставив усе на свої місця: Болілло виріс до 13,5 кілограмів і вразив навіть лікарів. На опублікованому відео цуценя показане "тоді і зараз".

"Чесно кажучи, я не очікувала, що він виросте таким великим! З таксами ніколи не можна заздалегідь знати, якого розміру вони будуть, навіть якщо батьки мініатюрні", — зізналася господиня.

За даними Американського клубу собаківництва (AKC), невеликі такси зазвичай важать близько 5 кг, стандартні — від 7 до 15 кг. Болілло опинився на верхній межі норми, а сім'я тепер жартівливо називає його "танком".

Реакція соцмереж

Відео швидко стало вірусним і зібрало безліч лайків. Користувачі залишили сотні коментарів, жартуючи про розміри пса:

"Собака розміром з Costco".

"Безумовно не міні, але чарівна".

"У мене два стандарти. Батьки були мініатюрними, але сини виросли більше 14 кг".

"Технічно він не став більшим, він просто став довшим".

Експерти зазначають, що у такс складно передбачити зріст. Мініатюрні та стандартні такси належать до однієї породи, і цуценя може успадкувати різні гени. Тому майбутнім власникам варто бути готовими: маленьке цуценя може несподівано перетворитися на справжнього "гіганта" серед такс.

