Бывший агент Секретной службы назвала типы людей, которых стоит избегать (видео)

Бывший специальный агент Секретной службы США и эксперт по безопасности Эви Пумпурас рассказала, каких людей стоит избегать в повседневной жизни. Ее советы стали популярными благодаря видео, опубликованному BBC Maestro, которое собрало миллионы просмотров.

Related video

Выступая на BBC Maestro, Пумпурас поделилась правилами, которые помогают сохранить внутренний баланс.

Она подчеркнула: "Три типа людей, которых стоит остерегаться. Люди, которые имеют много драмы, люди, которые имеют много конфликтов, и люди, которые много жалуются. Давайте разберем их".

Люди, которые постоянно создают драму

"Люди, которые переживают много драмы, постоянно переживают что-то не так. Что-то всегда не так. Они в чем-то застряли. Теперь вы можете подумать: "Ну, это не моя драма, это их драма". Нет", — пояснила она.

По словам Пумпурас, негативные эмоции таких людей обязательно влияют на окружающих.

"Драма выливается наружу. Драма влияет на тебя, и если они постоянно горячий вулкан, ты тоже будешь таким. Кроме того, их вещи просачиваются в твой мир, это будет влиять на тебя".

Те, кто ищут конфликты

"Люди, которые находятся в конфликте, это люди, которые постоянно имеют проблемы со всеми. Эти люди стремятся к конфликту. Вот что происходит и чего люди не осознают", — сказала эксперт.

Она отметила, что такие люди часто говорят: "Я не хочу конфликтов", но при этом постоянно оказываются в ссорах. Это свидетельствует о сложившейся модели поведения, которая неизбежно приводит к спорам.

Те, кто постоянно жалуются и обвиняют других

"В Секретной службе США ни у кого не было времени слушать ваши жалобы. Никто не хотел знать. Никого это не волновало, потому что у нас были дела. Те, кто обвиняет и жалуется, не берут на себя ответственность, а когда они не берут на себя ответственность, то ничто не является их виной", — подчеркнула Пумпурас.

По ее словам, привычка перекладывать вину на других мешает достигать целей.

"Если у вас есть цель в жизни, и вы пытаетесь ее достичь, обвинения и жалобы мешают вам достичь этого. Знаете почему? Потому что это вина этого парня. Это вина того парня. Она сказала мне это. Он сделал это со мной, и теперь я страдаю от того, что мир делает со мной. Я не могу себя контролировать. Все остальные имеют. Я завишу от того, что все делают со мной", — отмечает Пумпурас.

Пумпурас поделилась правилами

Популярность совета

Видео с советами Пумпурас на платформе BBC Maestro опубликовали в TikTok. Оно набрало более 3 миллионов просмотров и более 150 тысяч лайков. Пользователи оставили тысячи комментариев, поддержав ее мнение.

"Она абсолютно права! Эти люди истощают вашу энергию, держитесь от них подальше...", — написал один из комментаторов. Другой зритель добавил: "Вы абсолютно правы".

Как сообщал Фокус, Секретная служба США проверяла Илона Маска.

Фокус также писал, что секретная служба США называла Меланию Трамп "Рапунцель".