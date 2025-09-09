Бывший агент Секретной службы назвала типы людей, которых стоит избегать (видео)
Бывший специальный агент Секретной службы США и эксперт по безопасности Эви Пумпурас рассказала, каких людей стоит избегать в повседневной жизни. Ее советы стали популярными благодаря видео, опубликованному BBC Maestro, которое собрало миллионы просмотров.
Выступая на BBC Maestro, Пумпурас поделилась правилами, которые помогают сохранить внутренний баланс.
Она подчеркнула: "Три типа людей, которых стоит остерегаться. Люди, которые имеют много драмы, люди, которые имеют много конфликтов, и люди, которые много жалуются. Давайте разберем их".
Люди, которые постоянно создают драму
"Люди, которые переживают много драмы, постоянно переживают что-то не так. Что-то всегда не так. Они в чем-то застряли. Теперь вы можете подумать: "Ну, это не моя драма, это их драма". Нет", — пояснила она.
По словам Пумпурас, негативные эмоции таких людей обязательно влияют на окружающих.
"Драма выливается наружу. Драма влияет на тебя, и если они постоянно горячий вулкан, ты тоже будешь таким. Кроме того, их вещи просачиваются в твой мир, это будет влиять на тебя".
Те, кто ищут конфликты
"Люди, которые находятся в конфликте, это люди, которые постоянно имеют проблемы со всеми. Эти люди стремятся к конфликту. Вот что происходит и чего люди не осознают", — сказала эксперт.
Она отметила, что такие люди часто говорят: "Я не хочу конфликтов", но при этом постоянно оказываются в ссорах. Это свидетельствует о сложившейся модели поведения, которая неизбежно приводит к спорам.
Те, кто постоянно жалуются и обвиняют других
"В Секретной службе США ни у кого не было времени слушать ваши жалобы. Никто не хотел знать. Никого это не волновало, потому что у нас были дела. Те, кто обвиняет и жалуется, не берут на себя ответственность, а когда они не берут на себя ответственность, то ничто не является их виной", — подчеркнула Пумпурас.
По ее словам, привычка перекладывать вину на других мешает достигать целей.
"Если у вас есть цель в жизни, и вы пытаетесь ее достичь, обвинения и жалобы мешают вам достичь этого. Знаете почему? Потому что это вина этого парня. Это вина того парня. Она сказала мне это. Он сделал это со мной, и теперь я страдаю от того, что мир делает со мной. Я не могу себя контролировать. Все остальные имеют. Я завишу от того, что все делают со мной", — отмечает Пумпурас.
Популярность совета
Видео с советами Пумпурас на платформе BBC Maestro опубликовали в TikTok. Оно набрало более 3 миллионов просмотров и более 150 тысяч лайков. Пользователи оставили тысячи комментариев, поддержав ее мнение.
"Она абсолютно права! Эти люди истощают вашу энергию, держитесь от них подальше...", — написал один из комментаторов. Другой зритель добавил: "Вы абсолютно правы".
