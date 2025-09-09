Колишня агентка Секретної служби назвала типи людей, яких варто уникати (відео)

Колишня спеціальна агентка Секретної служби США та експертка з безпеки Еві Пумпурас розповіла, яких людей варто уникати у повсякденному житті. Її поради стали популярними завдяки відео, опублікованому BBC Maestro, яке зібрало мільйони переглядів.

Виступаючи на BBC Maestro, Пумпурас поділилася правилами, які допомагають зберегти внутрішній баланс.

Вона наголосила: "Три типи людей, яких варто остерігатися. Люди, які мають багато драми, люди, які мають багато конфліктів, і люди, які багато скаржаться. Давайте розберемо їх".

Люди, що постійно створюють драму

"Люди, які переживають багато драми, постійно переживають щось не так. Щось завжди не так. Вони в чомусь застрягли. Тепер ви можете подумати: "Ну, це не моя драма, це їхня драма". Ні", – пояснила вона.

За словами Пумпурас, негативні емоції таких людей обов’язково впливають на оточення.

"Драма виливається назовні. Драма впливає на тебе, і якщо вони постійно гарячий вулкан, ти теж будеш таким. Крім того, їхні речі просочуються у твій світ, це впливатиме на тебе".

Ті, хто шукають конфлікти

"Люди, які перебувають у конфлікті, це люди, які постійно мають проблеми з усіма. Ці люди прагнуть конфлікту. Ось що відбувається і чого люди не усвідомлюють", – сказала експертка.

Вона зауважила, що такі люди часто говорять: "Я не хочу конфліктів", але водночас постійно опиняються у сварках. Це свідчить про сформовану модель поведінки, яка неминуче призводить до суперечок.

Ті, хто постійно скаржаться і звинувачують інших

"У Секретній службі США ні в кого не було часу слухати ваші скарги. Ніхто не хотів знати. Нікого це не хвилювало, бо в нас були справи. Ті, хто звинувачує та скаржиться, не беруть на себе відповідальність, а коли вони не беруть на себе відповідальність, то ніщо не є їхньою провиною", – наголосила Пумпурас.

За її словами, звичка перекладати провину на інших заважає досягати цілей.

"Якщо у вас є мета в житті, і ви намагаєтеся її досягти, звинувачення та скарги заважають вам досягти цього. Знаєте чому? Тому що це вина цього хлопця. Це вина того хлопця. Вона сказала мені це. Він зробив це зі мною, і тепер я страждаю від того, що світ робить зі мною. Я не маю контролю над собою. Усі інші мають. Я залежу від того, що всі роблять зі мною", – зазначає Пумпурас.

Пумпурас поділилася правилами

Популярність поради

Відео з порадами Пумпурас на платформі BBC Maestro опублікували у TikTok. Воно набрало понад 3 мільйони переглядів і більше ніж 150 тисяч лайків. Користувачі залишили тисячі коментарів, підтримавши її думку.

"Вона абсолютно права! Ці люди виснажують вашу енергію, тримайтеся від них якомога далі…", – написав один із коментаторів. Інший глядач додав: "Ви абсолютно праві".

